Vajna Tímea szerint kiforgatták Andyt a vagyonából

A néhai milliárdos kaszinómogult, filmügyi kormánybiztost és sztárproducert állítólag meglopták üzlettársai, örökségének sorsa pedig egyelőre tisztázatlan.

Szabó Dániel , 2019. július 31. szerda, 08:03 Fotó: MTI Fotó / Mohai Balázs

"Az üzettársai is... a gyémántbolt, ott is meglopták, egy tolvaj a társa. Mondtam neki, de nem hallgatott rám. A fánkozó most már hoz valamennyit, de ott is elloptak mindent" - nyilatkozta Vajna Tímea, a néhai filmügyi kormánybiztos és sztárproducer, kaszinómogul özvegye a TV2-nek adott interjújában az Index szemléje szerint. Az özvegy arról beszélt a csatornának, hogy Vajna nem készült a halálra, a vállalkozásait nem úgy hagyta hátra, hogy az öröklést rendezte volna.

"Andy nem készült fel rá, hogy bármikor meghalhat ilyen korán. Minden úgy van kialakítva, hogy nem biztos, hogy én hozzájutok akár egy fillérhez is" - magyarázta Vajna Tímea a Femina szerint, aki szerint még a patológián a néhai milliárdos producer övét és cipőjét is lelopták (ez boncolásoknál egyébként bevett szokás - a szerk.). Szerinte több éves bonyolult jogi folyamat lesz, mire hozzájuthat az örökség ráeső részére. Viszont neki magának nincs pénze, ingóságok eladásából próbál pénzhez jutni, még az ügyvédek feltárják a céghálót.

Vajna haláláról azt mondta, hogy ő éppen Franciaországban volt, de úgy volt hogy a férje is vele tart, viszont végül nem tudott menni, mert rengeteg dolga volt a vállalkozásaival. Azt állítja, hogy depressziós a milliárdos halála óta, antidepresszánssal és altatóval tud csak elaludni, semmi sem ugyanolyan a számára, amióta megözvegyült.

"A legrosszabb az, amikor nagyon sok kérdéses van, és nem tudod megkérdezni. És ha csak egy napra is visszajönne az Andy, ő mindent rendbe tenne, de úgy kiosztana mindenkit, aki így bánt velem, illetve amit látna, hogy milyen dolgok mennek itt össze-vissza" - mondta Vajna Tímea az interjúban, aki azt állítja, hogy furcsa dolgok is történtek a producer halála után.

"Félek is ebben a házban. Amikor Andy meghalt, vadidegenek csengettek be, hogy itt lakik a Vajna Tímea. Meg egy kisbusz folyamatosan itt parkolt és nézett valaki folyamatosa az ablakon be. Nem tudtam, mire vélni: ki akarják rabolni a házat vagy meg akarnak ölni engem? Mert jó pár embernek lenne érdeke megölni. De én nem félek a haláltól - mondta az interjúban a Femina szemléje szerint.

Az interjúban az özvegy azt is elmondta, hogy a néhai férje zugevő volt, éjszaka képes volt órákon át enni, miközben cukorbetegséggel küzdött. Sőt, hiába kérték orvosai, a szivarozásról sem tudott lemondani. A producer haláláról még azt is elmondta, hogy szívelégtelenségben halt meg, de esés közben már nem lehetett eszméleténél, mert meg sem próbálta védeni magát a karjaival.