Nem a vakcinák árán nyernek a nagy gyógyszercégek

A világszerte forgalmazott Covid-19-vakcinák képesek véget vetni az elmúlt száz év legsúlyosabb járványának. Ez több százmilliárd dolláros eladást jelent az oltásokat előállító gyógyszergyáraknak, de nem ezen gazdagodnak majd meg a magas kutatási költségek és a gyógyszerpiaci szemmel nézve alacsony árak miatt. A reklámérték és a lobbierő azonban igazán nagy pénzeket hozhat a számukra.

Annak ellenére, hogy egy dózis kevesebb mint 20 dollárba kerül az Egyesült Államokban a vakcinájából, a Pfizer arra számít, hogy a BioNTech-kel közösen kifejlesztett oltóanyag értékesítéséből az év végére mintegy 15 milliárd dollár (4600 milliárd forint) bevétele lesz, rajta egy közel 30 százalékos haszonkulccsal.

A Pfizer ezzel együtt nem vár kiugró bevételnövekedést: 2020-ban 41,9 milliárd dolláros forgalmuk volt, most pedig a teljes bevételt várják 44-46 milliárd dollárra az egész évben. Inkább a hírnév és a részvényár-emelkedésnek örülhetnek a befektetők - derül ki a CNN cikkéből.

Sokat költenek kutatásra-fejlesztésre

Az ok egyszerű: az oltások általában nem a legjövedelmezőbb termékek a Big Pharma cégek számára, sokkal nagyobb profitjuk keletkezik a krónikus állapotok kezelésére használt gyógyszereken, amelyek - főleg az Egyesült Államokban - sokkal drágábbak és sokkal többre van belőlük szükség, mint egy-két dózisnyi vakcinából.

Szélsőséges példa, de a Johnson & Johnson éppen amiatt, hogy az oltások forgalmazása nem igazán jövedelmező, mondhatta azt, hogy nonprofit alapon biztosítja a vakcinákat, amíg a világ szenved a pandémiától. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy buknának rajta, mert a fejlesztési és előállítási költségeket kifizettetik. Valamint azt sem, hogy a jövőben se lenne profitjuk belőle, mert ők egyértelműen az emlékeztető oltások piacával kalkulálnak, amely majd a jövőben jelenthet rendszeres és biztos bevételt.

A nem nagy profitra számító cégek közül az egyik kivétel a Moderna, egy viszonylag új gyógyszergyártó vállalat, amelynek 2019-ben még nem voltak jóváhagyott termékei, szabadalmai. A gyógyszergyártónak abban az évben csak 60 millió dolláros bevétele volt, de 529 millió dollár támogatási bevételt és 200 millió dollárt vett fel tavaly a vakcinafejlesztésre hivatkozva az amerikai állam dedikált programjából. Az előrejelzés 2021-re 16 milliárd dolláros bevételt mutat már, döntően az oltóanyag-értékesítésből. A Moderna részvények 187 százalékkal drágultak az elmúlt 12 hónapban.

Az igazán érdekes kérdés, hogy sok gyógyszergyártó állami támogatások sorát vette fel, hogy kifejlessze az oltóanyagát, amelyeknek költségei így kisebbek. Míg a Pfizer maga állta a kutatás kiadásait, vagyis az 1-2 milliárd dollár közötti kutatás-fejlesztési beruházással vállalt kockázatot. Nem véletlen, hogy a társaság nem is hajlandó nonprofit útra lépni, mint a Johnson & Johnson.

Soha nem is volt direkt üzlet

"Az influenza elleni oltások például alacsonyabb árrésű üzletek" - mondta Seamus Fernandez, a Guggenheim Securities vezető ügyvezető igazgatója a CNN-nek. Természetesen vannak kivételek - köztük a Prevnar oltás, amely megvédi az idős embereket a pneumococcusos tüdőgyulladástól, amelyet Fernandez "rendkívül jövedelmezőnek" nevez a Pfizer számára.

Azonban a legtöbbször ez inkább PR-fogás: egy világjárvány közepén kifejleszteni a normális élethez való visszatéréshez szükséges oltást a legjobb reklám. Főként annak fényében az, hogy általában még a napi rendszerességgel szedett gyógyszerekről sem tudják a betegek, hogy ki gyártotta azokat, a legjobb esetben a gyógyszer márkanevét ismerik - értékelte a piaci értékét a koronavírus-vakcináknak Tinglong Dai, a Johns Hopkins Egyetem közgazdász professzora.

"Tényleg nagy változás történt a közmegítélésben: nem kapzsi gyógyszergyárakról beszélnek, hanem arról, hogy megmentik a világot. Ez valóban zseniális PR" - tette hozzá Dai.

Azt is érdemes e mellé venni, hogy míg Európában az állam erősen szabályozza a gyógyszerárakat, az Egyesült Államok szabadabb piacán lényegében annyit kérhetnek a termékekét a gyártók, amennyit a betegek ki tudnak fizetni. Nem is véletlen, hogy az elnökválasztási kampányban Joe Biden demokrata elnökjelölt még azt ígérte, szabályozással próbálják elérni, hogy a készítmények olcsóbbak legyenek. Most a járvány kitörésével, a vakcinák kifejlesztésével a gyógyszercégek mondhatják azt, hogy nagy költségeik voltak és nem érdemlik meg ezt a bánásmódot.

Az érvrendszer már meg is jelent a Pfizer kommunikációjában. Albert Bourla, a társaság vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy nem tehetik meg, hogy profit nélkül adják a Comirnaty névre keresztelt mRNS-oltásukat.

Az érték, amelyet a világ számára hoz, sokkal, de sokkal nagyobb az árnál

- mondta Bourla a csütörtöki interjújában. "Nemcsak az egészségügyi, hanem a gazdasági értéke is óriási. Az oltás jelenleg minden amerikai számára ingyenes, viszont a kormány által fizetett ár töredéke annak, mint amennyit a gazdaság nyer az oltáson" - magyarázta meg a Pfizer álláspontját.