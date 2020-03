Valamennyi magyar Aldiban plexit kapnak a kasszások

Az olaszországi és szlovákiai példához hasonlóan a magyarországi Aldi-üzletekben is plexiüveget szerelnek fel a pénztáraknál.

Egyre több boltlánc alakítja át a boltok pénztárait: plexiüveggel választják el a munkatársakat a vásárlóktól.

Korábban már több olaszországi bolt is így döntött, majd a szlovákiai Kaufland- és Lidl-üzletekben is megkezdődött a kasszák átalakítása. Ahogy a szombati cikkünkból kiderült, a budaörsi Praktikerben és több CBA-ban is ez a helyzet, valamint egy budapesti Aldiban is felszerelték a plexit.

Vasárnap a magyar Aldi hivatalos Facebook-oldalán közölte: "Pénztárainkhoz védőplexiket helyezünk ki közös egészségünk megőrzése érdekében!" Vagyis valamennyi bolt pénztárainál megjelennek a plexiüvegek.