A Valentin-napunkat is átírja a járvány

Hiába a kijárási tilalom és a karanténintézkedések, a magyarok még négy nappal Valentin-nap előtt is kimozdulós romantikában bíznak: a férfiak és a nők is szívesen mennének étterembe, ajándékba pedig színházjegyeket is szeretnének. A sablon virág, parfüm és csoki lesz a befutó, de aki költ, az belenyúl a zsebébe - derül ki a Picodi.com felméréséből. Viszont pénzt senki ne adjon ajándékba!

Ahhoz képest, hogy minden évben van egy hangos csoport, amelyik amerikai hülyeségnek és a virágboltosok trükkjének címkézi a Valentin-napot, mégis nagyon népszerű Magyarországon: a megkérdezett magyarok 75 százaléka ünnepli a szerelmesek napját és ugyanennyi meg is ajándékozza választottját ezen a napon a Picodi.com felmérése szerint. A koronavírus megdöntött egy tabut a gyémántpiacon is A járványhelyzet viszont módosít azon, ahogy idén megünnepelhetjük: miközben a férfiak 14, a nők 11 százaléka reménykedik abban, hogy a kijárási tilalom és a korlátozások dacára elmehet majd étterembe, négy nappal az esemény előtt erre vajmi kevés esély mutatkozik. Így viszont marad az otthoni ajándékozás, amire a kutatás szerint elég sablonos ajándékokkal készülnek: a férfiak körében a leginkább választott ajándékok a parfüm (29 százalék) és a virág (28 százalék) lett. Nem sokkal maradt le a dobogós helyezéstől az édesség kategória sem (25 százalék). A hölgyeknél kicsit változatosabb a felhozatal: az édesség (19 százalék) és a kézzel készített ajándékok (19 százalék) a legnépszerűbbek. Ajándékok tekintetében másra számítanak a különböző nemek: a hölgyek éttermi romantikára (42 százalék), virágra (37 százalék), koncert vagy színházjegyre (24 százalék), egy kis édességre (24 százalék) és ajándékutalványra (24 százalék) vágynak leginkább. A férfiaknál is az éttermi randevú (28 százalék), elektronikai termékek (28 százalék), édességek (25 százalék), és ajándékutalványok (25 százalék) szerepelnek a kívánságlistán. Viszont a járványéletmódot mutatja, hogy az emberek 22 százaléka már a közös ételrendelést is romantikusnak tartja. A keresés módszertana Ez a riport a több, mint 11.000 a felmérésben résztvevők válaszai alapján készült, 38 ország bevonásával, ahol a Valentin napot ünneplik. A valutaváltáshoz a 2021 januári átlagárfolyamot használtuk A legrosszabb valentini ajándékok a nők szerint a pénz (34 százalék), a háztartási gépek (30 százalék), a plüssök (26 százalék), elektronikai cikkek (25 százalék) és az alkohol (24 százalék). A férfiak körében a legkevésbé kívánt meglepetések a plüssök (33 százalék) és az alkohol (24 százalék). Valentin.nap más országokban A felmérés alapján megvizsgáltuk a Valentin nap pénzügyi oldalát is. Átlagosan Magyarországon 13 429 forintot költünk Valentin napi ajándékozásra. A férfiak közel kétszer annyit szánnak erre a napra, mint a hölgyek (20 571 és 11 048 forint). A legtöbbet (102 euró) Hongkongban, az Egyesült Királyságban (96 euró) és Írországban (92 euró) költenek ajándékra. Magyarországon pontosan ugyanannyi megy Valentin-napra, mint Lengyelországban és Thaiföldön. A régiós országok közül a csehek (32 euró) nagyjából ugyanennyit, a szlovákok sokkal többet (65 euró) áldoznak a párjukra. Mennyit is költünk ajándékokra? A felmérésben résztvevő országok között, a legmagasabb összeget költő államok Hong Kong (102 euró), az Egyesült Királyság (96 euró) és Írország (92 euró) lett. Magyarország (37 euró) a 25. Helyet foglalta el a rangsorban a felmérésben résztvevő 38 országból. Az ír férfiak ékszert, a nők pedig édességet ajándékoznak az esetek többségében. Oroszországban pedig a koncert és színházjegyek, valamint az ételrendelés győzött, mint ajándékötlet a szerelmesek napjára.