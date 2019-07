Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vallottak terveiről a Tigáz új tulajdonosai

Hosszú távú együttműködésre készülnek a Tigáz tulajdonosai - írja az MTI.

Pozícióerősítést és terjeszkedési lehetőséget vár a napokban indult stratégiai partnerségétől a Tigáz eddigi és az új résztulajdonosa is, azaz a MET és az Opus csoport - áll a Világgazdaság cikkében.

A lap kérdésére az Opus Global Nyrt. energetikai divíziójának vezetője, a Tigáz új igazgatósági tagja kifejtette, hogy az iparági szereplők és a befektetők eleve hosszú távra terveznek, igazodva a jogszabályi-piaci környezethez és az infrastruktúrához.

Baji Csaba úgy látja, hogy a tulajdonszerzés számos ponton kapcsolódik az Opus energetikai portfóliójához. Várakozása szerint a befektetés erősíti a Tigáz finanszírozási pozícióját és hozzájárul a szükséges fejlesztésekhez. A fejlesztési tervek a fenntarthatóságot is figyelembe veszik, így a Tigáz környezettudatos gazdálkodással válhat a térség fejlődési motorjává - tette hozzá. A Világgazdaság kérdésére az Opus képviselője közölte, hogy továbbra is vizsgálják az üzleti lehetőséget az energetikában, mivel abban jelentős növekedési lehetőséget látnak.

Lehőcz Balázs, a Tigáz Zrt. vezérigazgatója, a MET eszköz- és infrastruktúra-üzletágának vezetője arra számít, hogy az együttműködés hosszú távú stabilitást eredményez és megosztja a kockázatokat. Tapasztalataik szerint - mint fogalmazott - erős és megbízható partnerek részvételével biztosítható a növekedési stratégiához szükséges eszközök beszerzése. A Tigáz vezetője közölte, hogy a vállalat a következő években egymás után vezethet be ügyfélbarát megoldásokat, és folytatja a hatékonyságot javító intézkedéseket. Lehőcz Balázs szerint a tulajdonos MET továbbra is ezt a térséget tekinti célnak, de Dél-Európában is terjeszkedhet.

A Status Energy Magántőkealap kedden jelentette be, hogy leányvállalata, a Status Energy Kft. tőkeemeléssel szerzett az MS Energy Holding AG-ban 50 százalékos közvetlen részesedést, amely révén 50 százalékos közvetett tulajdonrészhez jut a Tigáz Zrt.-ben.