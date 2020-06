Válság: egyre kevesebb cég működik Magyarországon

Az áprilisi mélypont után újra feljövőben vannak a magyarországi cégalapítások: májusban 1805 cégalapítást tettek közzé - adta hírül az Opten Kft.

A koronavírus-járvány nyomán az áprilisi cégalapítási szám (1443 darab) az utóbbi évek messze legalacsonyabb havi értéke lett, ám májusban újra 1800 fölé kúszott ez érték.

Az egy hónap alatt közzétett 1805 új cég még mindig alacsonynak számít, de ehhez hasonló gyenge hónapok évről évre előfordulnak, így ez az adatsor már kezd illeszkedni a korábbi évek trendjébe. Budapesten és Pest megyében a májusi cégalapítások még alig növekedtek áprilishoz képest, az adatokon egyértelműen meglátszik, hogy Közép-Magyarországon a távolságtartási korlátozások tovább éreztetik hatásukat.

A cégalapítások számának növekedése pozitív jelenség ebben az időszakban, ugyanakkor a gazdasági visszaesés okozta elbocsátások kényszervállalkozókat is szülnek. Eközben azonban a cégtörlések is újra erős növekedési pályára álltak: 2020 májusában ugyanis 3206 cégtörlés volt, így a teljes hazai cégbázis továbbra is csökken.

A cégtörlések száma vélhetően a következő hónapokban tovább nő. A moratóriumok kivezetése, az állami adminisztráció normál fokozatba kapcsolása fogja csak megmutatni, mennyire súlyos is a válság. A veszélyeztetett iparágakban működő gyengébb tőkeerősségű vállalkozások tartalékai fokozatosan apadnak, amelyek előbb-utóbb megszüntetésre irányuló eljárások felé kényszeríthetnek egyes vállalkozásokat.

A megszüntetésre irányuló eljárások között májusban a kényszertörlések domináltak 2021 induló új kényszertörléssel, de 700 felett volt a végelszámolások száma is. A lánctartozások kialakulása szempontjából veszélyes felszámolási eljárások egyelőre alacsony értéket mutatnak: 315 felszámolás volt májusban, de minden jel arra mutat, hogy ez az érték emelkedik az következő hónapokban.

Az Opten cégfluktuációs indexe (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) májusi értéke átlagosan 10-11 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt mutató Vas, Baranya és Zala megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.