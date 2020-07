Váltottak a ruhaboltok - máshogy akcióznak

Akár 40-50 százalékos leértékelésekkel csábítják a ruhaboltok a vevőket.

A korábbi évek menetrendjéhez képest hamarabb, már június elején megkezdték a leárazásokat a ruha- és cipőboltok, hogy visszacsábítsák vásárlókat - írja a Magyar Nemzet.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke a lapnak azt mondta: Az akciózás mindig is a ruházati piacon volt a legerősebb, ami bár más termékeknél is megjelenik, de elszórtabban.

A korai akciózás eredményeként a szokatlan újraindító kedvezmények összecsúsztak a hó végén szokásos szezonális leértékelésekkel, így már ezekben a napokban bizonyos termékek 40-50 százalékkal alacsonyabb áron megvásárolhatóak. Vámos György ugyanakkor közölte azt is, hogy a piaci szereplőknek az áprilisi járvány miatti kiesés egy súlyosabb tőkevesztés volt, ezért a leértékeléseket is megválogatják a kereskedők. Az árengedmény ugyanis azt jelenti, hogy a boltos lemond a nyeresége egy részéről a forgalom érdekében. Ezért visszafogottabb az a mérték, amennyit hajlandó elengedni a boltos a már eddig is komoly bevételkiesés után