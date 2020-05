Változás jön a gáz- és villanyszámla befizetésénél

Új, "innovatív" fizetési megoldást kínál ügyfeleinek a Nemzeti Közművek (NKM), már nem csak bankszámlaszámra, hanem az újonnan bevezetett másodlagos azonosítókra, vagyis a gazszamla@nemzetikozmuvek.hu és villanyszamla@nemzetikozmuvek.hu e-mail címekre is indíthatják az ügyfelek az utalást - írja az MTI.

Az NKM szerdai tájékoztatása szerint az új fizetési mód igénybe vételéhez az ügyfélnek be kell lépnie saját netbank felületére, ahol kedvezményezettnek a másodlagos azonosítóként szolgáló, a számlatípusnak megfelelő e-mail címet kell beírnia.

Továbbra is működik a bankszámlaszámra történő utalás, tehát az ügyfél választhat, hogy melyik azonosítóra utalja a számlája összegét.

A banki átutaláson kívül az NKM több, otthonról kezdeményezhető számlafizetési módot is kínál, az egyik ilyen az NKM Földgázapp és NKM Áramapp használata, amely mind iOS, mind Android okostelefonról használható. A használathoz a letöltés után csak regisztrációra van szükség és megtekinthetők a fizetendő számlák, amelyek az applikáción keresztül is befizethetők. Ezen kívül az NKM csoportos beszedéssel történő számlakiegyenlítést is lehetővé tesz ügyfelei számára - írja az MTI.