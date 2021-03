Változik a babaváró: egyszerűbb ügyintézés és 100 ezer forintos ajándék jár hozzá

Teljessé vált a digitális hiteligénylési folyamat a babaváró kölcsön esetében az egy hete bevezetett új szolgáltatással, amely révén a Gránit Banknál már a szerződéseket is VideóBankon keresztül lehet aláírni. Ha az igénylő számlát nyit a Gránitnál, és oda utalnak minimum 100 ezer forintot havonta, 100 ezer forintos jóváírást is kap a banktól

Eddig is digitálisan lehetett igényelni a babaváró kölcsönt a Gránit Banknál, online letölthetők és beküldhetők voltak a kölcsönkérelemhez szükséges dokumentumok, de a szerződés megkötéséhez - jogszabályi előírások miatt - szükséges volt a fizikai jelenlét. Azon fiatal párok számára, akik nyitottak az innovatív megoldásokra, és fontos számukra a kényelem és az egészségük védelme az újabb innováció telitalálat.

A hiteligénylési folyamat egy hete teljesen digitálissá vált, azt követően, hogy egy jogszabályi változás lehetővé tette a kölcsönszerződés személyes megjelenés nélküli - digitális csatornán történő - aláírását. A babaváró kölcsön esetében a Gránit Bank a piacon elsőként vezette be a hitelezési gyakorlatba a teljes egészében online kölcsönigénylést digitális ügyfélfiókban, VideóBankon keresztül történő szerződéskötéssel, amely mellé most még 100 000 ezer jóváírást is biztosít a feltételeket teljesítő igénylőknek. Praktikusan azt várja el a bank, hogy az igénylők ott vezessék a számlájukat, amely(ek)re legalább havonta 100 ezer forint jóváírásnak kell érkeznie.