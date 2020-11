Változtat a Magyar Posta a járvány miatt

A postai nyitvatartást a kijárási korlátozáshoz igazították, ezért szűkítették azon posták nyitvatartását, amelyek 19 óra után is fogadtak ügyfeleket. Emellett kérik az ügyfeleket, hogy mindig viseljék megfelelően maszkjaikat - közölte az állami cég.

"Folyamatosan biztosítunk - ahogy tavasszal is - védőeszközöket a munkatársak számára. Ma már minden postai ügyintéző, levél- és csomagkézbesítő, az üzemekben a csomagfeldolgozók maszkot hordanak munkájuk során, és munkába érkezéskor a nagy létszámú telephelyeinken minden dolgozó testhőmérsékletét ellenőrizzük. A postákon a maszk viselése kötelező az ügyfelek számára is, azonban nem csupán a postákon, hanem már egyes közterületeken is előírás a maszkkal való védekezés" - írja közleményében a Magyar Posta.

A társaság emellett arról is döntött, hogy este 7-kor zárja be azokat a fiókjait, amelyek ennél tovább lettek volna nyitva.

"Munkatársaink egészsége rendkívül fontos számunkra, ezért arra kérjük az ügyfeleket, hogyha otthonukban csomagot vagy személyes átvételt igénylő levelet vesznek át a kézbesítőtől, akkor is viseljenek maszkot, ezzel csökkentve a saját és a postai munkatárs megfertőződésének kockázatát" - kéri még a Magyar Posta, amely szerint így biztosítható az is, hogy a karácsony előtti csomagküldési csúcsidőszakban emberi erőforrás problémáik ne legyenek, és a küldemények időben célba érhessenek.

A Magyar Posta a tavasszal bevezetett érintésmentes kézbesítési módot is megtartotta. Ez azt jelenti, hogy a személyes átvételt igénylő küldeményeknél (könyvelt levelek, csomagok) nem kell aláírással igazolni a küldemény átvételét, hanem helyette a személyi igazolvány adatainak bemutatását kéri a kézbesítő.