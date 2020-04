Változtat az E.on - máshova kell utalni a jövőben

Május 1-től új bankszámlakra tér át az E.on, emiatt a korábbi bankszámlaszámok helyett az újakra kell átutalni a pénzt. Akkor is, ha valaki május előtti számlát fizet átutalással.

Az E.On magyar leánycége az Elmű-Émász-csoport között korábban létrejött tranzakció miatt május 1-től az E.on Áramszolgáltató Kft. látja el a lakossági fogyasztókat.

Ez a változás a számlázást is érinti: május 1-től pedig már az E.on Áramszolgáltató Kft.-től küldi a számlát. A cégváltás miatt változnak a bankszámlaszámok, amelyekre az áramdíjat be kell fizetniük az érintett fogyasztóknak. Az E.on azt kéri, ha valaki májusban utal, akkor fokozottan figyeljen arra, hova fizeti be a pénzt. Fontos, hogy ammenyiben a számla május 1-je előtt érkezett az adott háztartásba, de a fizetés májusban történik, akkor már az új számlaszámok egyikére kell utalni. Az új bankszámlaszámok a májusban kiküldött számlákon is szerepelnek majd.

A társaság egyúttal azt kéri, hogy állandó átutalási megbízást adó háztartások cseréljék ki a régi bankszámlaszámot a bankjuknál vagy az online banki felületen.

Az E.on tájékoztatása szerint a következő számlaszámok lépnek a régiek helyére:

Az E.on Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt. területén: 16300000-04014247-90206427

E.on Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. területén: 16300000-04014247-90306431

E.on Tiszántúli Áramhálózat Zrt. területén: 16300000-04014247-90406445

További részletek többek között az inkasszós fizetésről és számlaszámokról, valamint egy összefoglaló "kérdezz-felelek" formátumban a májustól életbe lépő változásokról az E.on honlapján, itt találhatóak.