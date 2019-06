Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Van már olyan bankkártya, ami ingyen wifit is biztosít

Mire lehet használni egy céges bankkártyát? - erről szólt Berkes Tibor, a Mastercard üzletfejlesztési vezetőjének előadása a Napi.hu E-buksza 2019 konferenciáján. Az elmúlt években 7-10 százalék között nőtt évente a céges bankkártyák száma, az első negyedév végére 675 ezer ilyen plasztiklap volt a piacon.

A cégek sajnos még mindig gyakran adnak az alkalmazottaknak készpénzt bankkártya helyett, de az új vállalkozások már gyakran használnak bankkártyát. Ma egy vállalkozás nagyjából egy darab bankkártyával rendelkezik, ezt az esetek 79 százalékában ATM-es készpénzfelvételre használják, csak 21 százalékban vásárolnak vele. Az idei év végére ez az arány 24-25 százalékosra nőhet.

Jellemzően a kis- és középvállalatok (kkv) használnak céges bankkártyát. Az már a vállalkozások méretétől is függ, milyen kártyát és szolgáltatást vennének igénybe. Az innovatív szolgáltatások között van a "smart data", amely rögzíti a kártyahasználat adatait, és statisztikákat készít belőle. Így például a főnökök tudhatják, mennyit költöttek az alkalmazottak utazásra, szállodára, tankolásra.

Egy másik szolgáltatás a költségkontroll, amellyel szabályozni lehet, mire használhatják az alkalmazottak a céges bankkártyát, hol fizethetnek vele, és mekkora összeget költhetnek. A szolgáltatás riasztásokat is küld, ha elfogyott a költségkeret, emellett virtuális, egyszer használatos, vagy korlátozott ideig érvényes kártyaszámot is lehet generálni vele.

Személyi asszisztensek

A Mastercard a céges ügyfeleknek személyi asszisztenseket is biztosít értéknövelt szolgáltatásai során. Ezek az asszisztensek segítenek a foglalásokban, az utazások során, a beszámolók elkészítésében, vagy az üzleti működéshez kapcsolódó kérések teljesítésében.

A GlobalWiFi szolgáltatás több mint egymillió wifihez ad hozzáférést világszerte az üzleti kártyák birtokosainak. A repülőtéri várótermekbe is bemehetnek az üzleti ügyfelek, ahol különleges ajánlatok is várják az ügyfeleket. A kártyákhoz biztosítás is jár, ez egyebek között az ellopott laptopok, a repülőgép késése vagy a bérelt autóval okozott kár esetén fizet kártérítést.