Varga ellenzéki képviselőn keresztül válaszolt Matolcsy kritikájára

Tóth Bertalan, az MSZP vezetője pikírt felütéssel, "a magyar gazdaság jövőkép nélkül marad le a román, a lengyel és a balti gazdaságok mögött?" szegezte Varga Mihály pénzügyminiszternek Matolcsy György jegybankelnök elmúlt időszakban elmondott kritikáit, amelyeket tételesen utasított el a tárcavezető. Várhatóan lesz még folytatása a két gazdasági vezető ellentétének.

Számos jele vannak annak, hogy nem felhőtlen Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök viszonya. A közelmúltban Matolcsy volt az, aki a NER-ben szokatlan módon komoly pozícióból nyíltan bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. Most Varga Mihály válaszolt neki, bár úgy tett, mintha nem is Matolcsy kritikáira lőne vissza - kezdi cikkét a 444, amely észre vette, hogy az MSZP képviselője, Tóth Bertalan Matolcsy kritikáit fogalmazta meg kérdésként a pénzügyminiszter felé, amelyre az reagált is.

A jegybankelnök az elmúlt időszakban többek között azt állította, hogy

a közösségi fogyasztás sikertelen felpörgetése 1 százalékot vihetett el (ezt a német kormány sokkal sikeresebben csinálta, mint a magyar),

az állami beruházásoknál elmaradt fordulat 1,4 százalékkal csökkentette a GDP-t,

és volt egy lakáspiaci "műhiba" is, az áfa 27 százalékra történő visszaemelése az új lakásoknál, ami 0,5-0,6 százalékot vitt el,

nincs Magyarországnak egységes és világos jövőképe,

nem mérik gazdaságban az állami beruházások hatását.

Tóthnak címezve válaszát Varga tételesen visszautasította a fenti, megfoghatóbb állításokat:

Az Ön által idézett véleményekkel szemben az elmúlt évek átlagában a magyar gazdaság nem lemaradó, hanem dinamikus növekedési pályán van.

Téves, hogy az állami beruházások további növelésével ellensúlyozni lehet a járvány okozta visszaesést.

Helytelen lenne pusztán az állami beruházások felfuttatására alapozni a gazdaság védelmét.

A két szakember visszafogott konfliktusának természetét ismerve, még lehet riposzt jegybanki oldalról Varga szavaira.