Vasárnap, váratlanul kinyílik a ferihegyi reptér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjének döntése március 28-tól, a nyári menetrend kezdetétől érvényes - írja az Infostart.

A repülőtér üzemeltetőjének közlésére hivatkozva a híroldal azt közölte , hogy több, korábban lezárt utasforgalmi területét is újranyitja a Budapest Airport, és számos ponton is változik az utasok kezelésének rendje is.

Így vasárnaptól újra megnyílik például a 2A Terminálon az utasfelvétel, a 2A érkezési csarnok és az 1. utasmóló. De az utasbiztonsági ellenőrzés a 2A és a 2B Terminálon is elérhető lesz.

Néhány további információ a tranzitterülettel kapcsolatban:

A Schengenből érkező utasok ellenőrzése az 1. utasmólón zajlik.

A Schengenen kívüli területről, vagy Európai Unión kívüli schengeni országból érkező utasok a 2B Terminálon és a B oldali utasmólón esnek át az ellenőrzésen.

A schengeni országba tartó járatok beszállókapui a 2A Terminálon, az 1. mólón és a B utasmólón kapnak helyet.

A nem-schengeni országba tartó járatok beszállókapui a 2B Terminálon és a B oldali utasmólón találhatók.

A hatályos belépési szabályok értelmében a schengeni országokból érkező utasok is dokumentumellenőrzésen esnek át, amely megnövekedett várakozási időt eredményezhet - olvasható a híroldalon.