Vasárnapi-hétfői zárva tartás? Sokkal rosszabb a helyzet több településen is

Nem csak hétfőn, hanem kedden, szerdán is zárva tartanak egyes kistelepülésen található boltok. Egyre nagyobb a gond a kiskereskedelemben.

Múlt heti hír, hogy elérte a munkaerőhiány a Coopot is: csak alacsonyabb létszámmal tudja működtetni az üzleteit és azt is úgy, hogy hétfőnként egyes településeken nem nyitnak ki.

Hétfőn a Blokkk.com már arról ír, hogy a kétezer főnél kisebb lélekszámú településeken 2017 derekán 12 ezer bolt volt, zöme élelmiszerüzlet. Egy évtizeddel ezelőtt ez az üzletszám még 15 ezer volt. A kétezer főnél kisebb boltos települések száma 2.198 volt a legutóbbi statisztikai méréskor, tíz évvel korábban 2.289. Magyarán eltűnt 91 utolsó bolt a kistelepülésekről, megfordítva, ennyi vált bolt nélkülivé.

Ez alapján azt írja a portál, hogy a falusi Coop-boltok, amelyek ha ki is nyitnak, rövid idő után - néhány óra múltán - be is zárnak. Ez annyiban nem meglepő, hajdanán csak áfészboltnak nevezett falusi üzletek egy része bizony jó néhány évvel ezelőtt is bezárt napközben, hiszen a kistelepülés lakói ekkor dolgoztak, így lehetetlen lett volna közben bevásárolniuk és idegenek sem tévedtek olyan nagy számban a falusi kisboltba. Igaz, a mostani bezárás másnak köszönhető: 2017 és 2018 a korábbiaknál sokkal zaklatottabb időszak a boltos világban is, a minimálbérek emelése és a munkaerőhiány miatt, aminek bérköltsége tetemes.

Furcsa nyitva tartások

Ezek után a Blokkk.com megnézte, hogy a vidéki kisfalvakban, hogyan vannak nyitva a Coop-üzletek. Boltjaik többsége a szokásos rendnek megfelelően várja a vásárlókat, tehát hétköznap reggeltől estig nyitva van, ám van harminc-negyven, amely hétköznap is zárva tart. A kutatás szerint tarkabarka a legkisebb településeken a kisboltok nyitva tartása. Akadnak szép számmal, akik vasárnap is kinyitnak már korán reggel, 6-7 óra tájékán, de 10-11 órakor be is zárnak. Nagyon is jellemző a 11-12 óra körüli redőnylehúzás hétköznap, majd ezt követően 14-15 óra tájban az újbóli nyitás. De találtak Hajdúnánás környékén olyan boltot is, ahol kizárólag 14-16 óra között lehet vásárolni, legalábbis a webes tájékoztatás szerint.

Település Boltnév Coop tag neve Zárva Encs-Abaújdevecser 1.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Encs-Abaújdevecser 2.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Szendrő 10.sz. Élelmiszer Abacser hétfő Szentisvánbaksa 109. sz. Mini Coop Abaúj hétfő Demecser 12.sz. Élelmiszerbolt Demecser és Vidéke hétfő Telkibánya 133.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Hajdúdorog 1.sz. kenyérbolt Egyetértés péntek Szendrőlád 11.sz. Élelmiszerbolt Abacser szerda Fony 116.sz. Mini Coop Abaúj szerda Imola 12.sz. élelmiszerbolt Abacser szerda Darvas 13. sz. Mini Coop Zsáka szerda Jákfalva 13.sz élelmiszerbolt Abacser szerda Telkibánya 133.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Tornyosnémeti 134. Mini Coop Abaúj hétfő Vilmány 135. Mini Coop Abaúj hétfő Vizsoly 138. sz. Mini Coop Abaúj hétfő Múcsony 14.sz. Mini Coop Abacser kedd Szalonna 16.sz. Mini Coop Abacser szerda Beret 16.sz. Mini Coop Abaúj kedd Erdőhorváti 161.sz. Mini Coop Abaúj szerda Furta 17.sz. Mini Zsáka szerda Martonyi 17. Mini Coop Abacser szerda Vámosújfalu 174.sz. Mini Coop Abaúj szerda Meszes 18.sz. Mini Coop Abacser szerda Felsőkelecsény 2.sz. Coop Mini Abacser szerda Abód 20.sz. ABC Abacser szerda Székely 20.sz. Élelmiszer Demecser és Vidéke hétfő Zilíz 21.sz. Mini Coop Abacser hétfő Rudabánya 23.sz. Mini Coop Abacser hétfő Nyírbogdány 26.sz. Mini Coop Demecser és Vidéke hétfő Encs 27.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Rakaca 29.sz. Mini Coop Abacser szerda Zsáka 3.sz. Mini Zsáka szerda Rakacaszend 30.sz. Coop Abacser szerda Encs 32.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Körösszegapáti 36.sz. Mini Zsáka Coop hétfő Abaújkér 4.sz. Mini Coop Abaúj hétfő Szendrő 40.sz. ABC Abacser hétfő Szécsényfelfalu 40.sz. Vegyesbolt Palóc hétfő Nógrádsipek 42.sz. Mini Coop Palóc hétfő Kánó 46.sz. ABC Abacser szerda Beszterec 50.sz. Élelmiszer Demecser és Vidéke hétfő Fancsal 50.sz. Mini Coop Abaúj kedd Kék 55. Mini Coop Demecser és Vidéke hétfő Forró 56.sz. Coop ABC Abaúj hétfő Fulókércs 59.sz. Mini Coop Abaúj szerda Bodvarákó 6.sz. Vegyesbolt Bodvaszilaskörenyéki szerda Encs-Fügöd 60.sz. Mini Coop Abaúj kedd Garadna 64.sz. Mini Coop Abaúj kedd Gibárt 65.sz. Mini Coop Abaúj szerda

Forrás: Blokkk.com

Véménden a bolt kinyit minden hétköznap hat órakor, de hétfőn 11 órakor, a többi napon 15 órakor bezár. Ebből annyi következtetés azért levonható, hogy a hétfő egy érzékeny nap a boltos nyitvatartásban itt is, egy kisebb településen, és túl sokáig nem érdemes húzni délután. Keszűn is például 6-tól 16 óráig van nyitva a bolt. Somogyaracson van nyári-téli nyitvatartás is, bár túlzottan nagy eltérés a kettő között nincs.

A pénz, a vásárlóerő hullámzása sokat számít, mivel az egyébként csak reggel, délelőtt nyitva tartó bolt a hónap első hetében hétköznap délutánonként 15-16 óra között is kinyit (ugyebár a hó eleji fizetéseket követően azért nagyobb a költekezési kedv itt is). Kivéve kedden, mert ezen a napon az év bármely szakában csak 6-tól 8,30-ig tart nyitva. Halastón a Körmendi Áfész kisboltja kizárólag a reggeli órákban tart nyitva, 6-tól 8.45-ig, vagy 9.45-ig. A drávatamási Coop Mini hétfőnként mindössze másfél órát tart nyitva, 6-tól 7 óra 30 percig. Csütörtökön ugyancsak.