Végveszélyben a bevásárlóutcák Budapesten

Nem tudták kihasználni a gazdasági mentőcsomagokat a bevásárlóutcák kereskedői, derült ki a Bevásárlóutca menedzsment (BUM) aktuális felméréséből. A kormány támogatásai közül egyedül a bérletidíjak elengedésével tudtak élni. Van, aki a munkavállalói 15 százalékát tudta csak megtartani. A budapesti iparkamarai szervezet bécsi mintákat javasol a kormánynak, hogy hathatós segítséget kapjanak.

Míg Bécsben túlélnek, Budapesten továbbra is csődközeli helyzetben vannak a bevásárlóutcák, a legtöbb vállalkozás nem tudja igénybe venni az ígért támogatásokat. A BUM az osztrák mintát vizsgálva próbál segíteni a kereskedőknek, szerintük az újranyitás helyett továbbra is a túléléshez kell a legtöbb erőforrást biztosítani.

A probléma alapja ugyanis az, hogy a legtöbb kereskedő, mint pozitív tapasztalat kizárólag a bérletidíjak elengedéséről vagy halasztásáról számolt be. A járulékok elengedése átmenetileg néhány vállalkozónak nyújtott segítséget, de a teljes bevételkiesések miatt így sem tudták megtartani az alkalmazottaikat. Van olyan vendéglátóegység, amely a 95 munkavállalóból 15-öt tudott megtartani, a dolgozók nagy része a fizetetlen szabadságok helyett a munkanélküli segélyt választotta.

"Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben a túléléssel és nem az újranyitással foglalkoznak. A kereskedők sorsa főleg azon múlik, hogy ki milyen vendégkörre épített a járvány előtti időszakban. Akik zömében turistákból éltek, azok pozitív becsléseik szerint is a tavalyi éves bevételük 30 százalékára számítanak 2020-ban. Sokan úgy vélik, hogy a korlátozások feloldása után sem lesz értelme kinyitni, mivel a turistákból és a helyiekből sem tudnak majd elegendő bevételt termelni a működéshez" - mondta el Antal Attila, a BUM igazgatója.

A budapesti tematikus és bevásárlóutcák közé tartozik a Bartók Béla út, a Falk Miksa utca, Fashion Street (Deák Ferenc utca), a Király utca (Designutca Klaszter), a KultUnio (a VI. és VII. kerület), a Liszt Ferenc tér, a Mikszáth tér és Krúdy Gyula utca, valamint a Pozsonyi út és környéke, a Ráday utca, a Haris köz, továbbá a hét fővárosi vásárcsarnok. A különböző helyeket eltérően érinti a probléma, de az elmondható, hogy mindegyik rossz helyzetben van, már pedig a budapesti turizmus szempontjából ezek kiemelt fontosságú területek.

Mivel a bevásárló- és tematikus utcák mintája Bécsből származik, az utcák megmentéséhez is az osztrák intézkedéseket veszi alapul a vállalkozások érdekképviselete, akik a támogatáshoz és az újranyitáshoz is felhasználják a kinti gyakorlatot. "Összességében Bécsben is óriási a munkanélküliség, dacára annak, hogy ott többféle támogatáshoz juthatnak a kereskedők. A bezárt egységek nem tudnak bevételt termelni, így hiába minimalizálják a keletkező költségeket, azt sem tudják fizetni a vállalkozások. Ugyanezt erősítették meg a budapesti tematikus utcák kereskedői is. Van azonban pozitív példa: a Bartók Béla Boulevard-t összefogó Kult11 egyesület a járványhelyzetet a vállalkozások és az utca online bemutatására használja. Ahol korábban kialakult már a kereskedők közötti együttműködés, értelemszerűen több lehetőségük lesz a vállalkozásoknak a járvány végén " - tette hozzá Antal Attila, aki elmondta, hogy közzétették táblázatos formában, hogy Bécsben milyen intézkedéseket vezettek be, amelyeket itthon is hasznosnak tartanak. Ez az alábbi linken érhető el.