Veronai busztragédia: vádat emelnek a bűnösök ellen

Szombaton lesz egy éve a veronai busztragédiának. A 17 áldozat és a sérültek egy része még most is a biztosítóval viaskodik. Minden érintett hallgatásba burkolózik: a busztársaság, a Klebersberg Központ (KK) és a Groupama biztosító sem hajlandó semmi érdemlegeset mondani.

Személyiségi jogokkal, a biztosítási titokkal és a magánélet szentségével takarózik a Groupama biztosító a veronai busztragédia ügyében. Az éppen egy évvel ezelőtt történt tragédia áldozatainak és a sérülteknek csak egy része jutott hozzá a nekik járó kártérítéshez - ami az elhunytak esetében mindössze néhány millió forint.

Értesüléseink szerint sokan feladták a reménytelennek látszó küzdelmet, és úgy állapodtak meg a biztosítóval, hogy ez kizárja további jogorvoslat lehetőségét. Vannak viszont néhányan, akik az olaszországi kárrendezést választották, és ott próbálják elérni azt, amit úgy látszik, itthon nem lehet.

Korábbi cikkünkben a tragédia kártérítési oldalával kapcsolatban leírtuk, hogy a Groupama biztosítónál vontatottan halad a sérelemdíjak kifizetése, az elhunytak hozzátartozóival "sablon megállapodást" akarnak aláíratni. Ezt akkor - a tragédia után három hónappal - írásbeli válaszban tagadta a cég, de most az egyéves évfordulón sem sokat változott a helyzet. A Groupama saját közlése szerint ugyan nagy összegű előleget fizetett a hozzátartozóknak, de a kárrendezést "egyezségi megállapodásokkal" zárják le. Ez utóbbi úgy látszik sok esetben késik. Néhány esetben megállapodtak az érintettekkel és ki is fizették a kártérítést és az úgynevezett sérelemdíjat is, de jó néhány lezáratlan eset van még most is.

Egy év után vádemelés Két hónapon belül vádat emelhet az olasz ügyészség az egy éve történt veronai buszbaleset ügyében gondatlan emberölés miatt - közölte nemrég a Hír TV . A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóit és tanárait hozta haza sítáborból az a busz, amely balesetet szenvedett az A4-es autópályán. Tizenheten haltak meg, köztük tizenegy gyerek. A tragédia után Olaszországban és Magyarországon is nyomozást indítottak, de az áldozatok hozzátartozói még mindig nem kaptak hivatalos tájékoztatást. A magyar rendőrség még mindig nyomoz, Olaszországban viszont már tavaly lezárták a nyomozást. Angela Barbaglio veronai főügyész szerint a vádiratot az irodája elkészítette, és el kell juttatni az érintettekhez, azaz a bűncselekmény feltételezett elkövetőihez, akik ellen ez alapján indítható eljárás. A folyamat igen bonyolult, és jelenleg is tart - magyarázta a főügyész. A magyar nyomozó hatóság legutóbbi - idén nyári bejelentése szerint - nem közúti baleset okozása, hanem foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Ez utóbbi minősített esetében a büntetés felső határa nyolc év.



Nem reklamáltak

A biztosító társaság hozzáállását, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) is támogatta. Tavaly májusban nyilatkozatban erősítették ezt meg mondván "a Groupama az ilyenkor szokásos, a bírói gyakorlatban megítélt legmagasabb összeget fizette és fizeti ki" a hozzátartozóknak. A magyar és uniós szabályozás szerint ennek nagyságrendje balesetenként összesen körülbelül 1,6 milliárd forint.

Az elhunytak után néhány millió forintos sérelemdíjat kaphatnak az érintettek, míg a maradandó sérülést elszenvedők az egyszeri sérelemdíj mellett élethosszig tartó járadékot is - ez utóbbi összege érthetően nagyobb. A Mabisz sajtóosztálya kérdésünkre közölte: a veronai busztragédia kárrendezésével kapcsolatban bejelentés, panasz hozzájuk nem érkezett.

Olasz kézben

Lapunk úgy értesült, hogy az elhúzódó egyezkedések miatt néhány elhunyt hozzátartozója az olaszországi biztosítók szövetségéhez (ANIA) fordult. Helyi ügyvéd közreműködésével ide nyújtották be igényüket, amelynek elbírálására 90 napos határidő adott, ami még nem járt le. A szervezet, amely hasonló ügyekben már megítélt jelentős összeget német, francia, osztrák és holland esetekben, már hozott ilyen határozatot - ez kártérítési összeget is tartalmaz. Ha ez a veronai ügyben is így lesz, akkor az olasz szervezet által megszabott összeget a "sor végén álló" Groupamának kell kifizetnie.

Ismételt megkeresésünkre a Groupama a korábbiakban közölteknél több, részletesebb további információt nem kívánt nyújtani. Mint azt írásban közölték:

Az üggyel kapcsolatban a korábbi tájékoztatásunkban megjelent információkat tudjuk ezúttal is elmondani, további kiegészítést jelenleg nem kívánunk tenni. A veronai tragikus buszbaleset kapcsán szeretnénk - tiszteletben tartva a balesetben érintettek személyiségi jogait - a továbbiakban is a szülőkkel, rokonokkal kapcsolatot tartani.

Korlátlan felelősség már nincs

Az üggyel kapcsolatban ismét megkerestük a Klebersberg Központot is, hiszen a baleset időpontjában a szervezetnek még korlátlan felelőssége volt egy ilyen baleset esetén. Ezt azt jelenti, hogy a KK-nak kellene állnia az 1,6 milliárdos felső határ feletti kártérítési összeget, bármekkora legyen is az. A központot felügyelő Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a KK és az illetékes Belső-Pesti Tankerületi Központ közreiktatásával a balesetet követően egy ügyvédi irodát bízott meg azzal, hogy segítsék a hozzátartozókat.

Már akkor is felvetődött, hogy e gesztus mögött éppen a további kifizetések elkerülésének szándéka áll, de ezt akkor a KK határozottan tagadta. Ami viszont biztos, hogy alig néhány nappal a tragédiát követően újraszabályozták az iskolai buszkirándulásokat, ezen belül az Emmi objektív kártérítési kötelezettségét is. A KK-t most is megkerestük kérdéseinkkel, de ezekre - ígéretükkel ellentétben - eddig nem kaptunk választ.

Hasonlóképpen viselkedik a buszt üzemeltető Pizolit Kft. is. A cég, amely a tragédia ellenére is közbeszerzései pályázaton nyert megbízást tavaly nyáron a honvédelmi tárcától, még arra a viszonylag egyszerű kérdésre sem kívánt választ adni, hogy fizetett-e bármilyen kártérítési-enyhítési összeget a tragédia áldozatai hozzátartozóinak.

A kép forrása: MTI Fotó/Kallos Bea.

