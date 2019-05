Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Veszélyben a magyar bankok csúcseredménye

A hazai nagybankok közül a többségnél jól indult az első negyedév, ám többeknek csökkent tavalyhoz képes a profitja. A CIB viszont kifejezetten gyengén indított.

Összességében véve kiváló első három hónapon van túl a hazai hitelintézeti szektor. A vezető hazai banknál, az OTP-nél például minden összejött.

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti jelentés alapján a bankcsoport konszolidált, korrigált adózott eredménye 90,4 milliárd forint volt, 45 százalékkal magasabb az előző negyedévinél, és 14 százalékkal az egy évvel ezelőttinél, és az elemzői várakozásokat is felülmúlta. A számviteli adózott eredménye 72,6 milliárd lett, a legnagyobb levonás ebben a tételben a bankadó.

További növekedés várható

A növekedés egy része az akvizícióknak köszönhető: mint ismert, Bulgáriában az OTP megvásárolta a hitelintézet a Société Générale-tól (SocGen) az Expressbankot. A jövőben pedig további állománybővülés jön, hiszen most vett meg az OTP egy újabb SocGen-leányt Szlovéniában. A vezetőség olyannyira elégedett az elértekkel, hogy több mint 1,2 milliárd forintot osztott szét az igazgatóság tagjai számára bónuszként.

A bankoknál a növekedés motorja persze a hitelezés, ami szintén jól ment az OTP-nél. A teljesítő hitelállomány organikusan ugyan csak 1 százalékkal nőtt az első negyedévben, ami lassulás a korábbi időszakhoz képest. Az akvizíciók is hozzájárulnak ehhez, ezeknek köszönhetően 12 százalékkal nőtt egyetlen negyedév alatt a hitelállomány. A fogyasztási hitelek volumene 10, a jelzáloghiteleké 7 százalékkal bővült, a vállalati hitelállomány 17 százalékkal ugrott meg. Az OTP arra számít, az idén 10 százalékkal nő majd a volumen.

Az Erste is beindult

Az Erste Bank Hungary is lendületesen kezdte az évet. A hitelállomány gyors tempóban bővült, miközben a pénzintézet tovább növelte eredményességét is. A működési bevételek 9 százalékkal, az adózás előtti eredmény 15 százalékkal nőtt 9,5 milliárd forintra. A növekedés úgy következett be, hogy a céltartalékok visszaírása csökkent tavalyhoz képest.

A nem teljesítő hitelek aránya csökkent, a költséghatékonyság is javult. A kilátások pedig szintén jók, a bank a tavalyinál is nagyobb növekedést vár a lakossági hitelpiacon. A fogyasztási hiteleknél 15, a lakáshiteleknél 10 százalékos bővülésre számítanak. A vállalati hitelezés is pörög. Az Ersténél 610 milliárd forint a vállalati hitelállomány. A kis- és középvállalati (kkv) hitelállomány 27, a nagyvállalati pedig 15 százalékkal nőtt, a kereskedelmi célú ingatlanhitelek volumene 32 százalékkal bővült egy év alatt.

A Raiffeisen is nőtt

Bár az osztrák anyacég, a Raiffeisen Bank International csalódást keltő eredménnyel állt elő a hét közepén, a beszámoló magyarországi adatai biztatóan alakultak. A nettó kamatbevétel 34 millióról 37 millióra nőtt egy éve alatt, és a nettó díj- és jutalékbevételek is emelkedtek kis mértékben.

A magyarországi működési eredmény Magyarországon 72 százalékkal ugrott meg 25 millió euróra, a hitelintézet 15 millió eurós adózott eredményt ért el az első negyedévben. Ez csaknem 8 százalékkal elmarad ugyan a tavalyitól, de az idén az első negyedévben befizetett 13 millió eurós (4,2 milliárd forint) bankadót mellett 3 millió eurónak megfelelő összeget (csaknem egymilliárd forint) a Magyar Nemzeti Bank szanálási alapjába is átutalt a bank. A hatékonyság és a nem teljesítő hitelek aránya javult, a hitelállomány 13,5 százalékkal 3,572 milliárd euróra nőtt, a betétek volumene 8,6 százalékkal 5,778 milliárd euróra emelkedett.

Csökkenő nyereség a K&H-nál

A K&H Bank anyacége, a belga KBC is a héten vallott első negyedéves számairól. A magyarországi banknál a számok kissé gyengébbek lettek, mint a többi hazai hitelintézetnél. A nettó kamateredmény alig 1 százalékkal bővült, a nettó díj- és jutalékbevétel viszont csaknem 5 százalékkal nőtt. A biztosító viszont nagyon belehúzott: a díjbevétel a nem életágon több mint 42 százalékkal nőtt.

A teljes adózott eredmény végül csupán 25 millió euró lett, ami jócskán elmarad a tavalyi 34 millió eurós első negyedévitől. Forintban számolva 12,2 milliárd lett az első negyedéves nettó eredmény a hitelintézet közlése szerint, ez az egyedi tételeket nem számítva 4,6 százalékkal lenne magasabb a tavalyinál.

Az első negyedévében a bevétel éves összehasonlításban 7,7 százalékkal növekedett, amely elsősorban a 2,7 százalékos nettó kamatbevétel-, illetve a 9,3 százalékos nettó díjbevétel-növekedésnek volt köszönhető. Az év első három hónapjában a K&H összesen 110 milliárd forint értékű új hitelt folyósított a lakossági, kkv- és nagyvállalati területen. A hitelállomány éves szinten 6 százalékkal nőtt a banknál.

Töredékére olvadt a CIB nyeresége

A CIB kifejezetten gyengén indította az évet. Az anyacég, az Intesa Sanpolo jelentése szerint csupán 6 millió eurós nettó eredményt ért el, holott 2018 első három hónapjában még 28 millió euró volt a profit. A betétállomány, a hitelállomány és a mérlegfőösszeg is nőtt ugyan az elmúlt 12 hónapban, a magyarországi leánybank könyv szerinti értéke viszont csökkent. Tavaly márciusban még 727 millió, az idén már csak 704 millió eurós értéken szerepelt a könyvekben.

A működési bevételek 7,2 százalékkal csökkentek a banknál, a működési költségeket ennél kisebb mértékben, csupán 2,7 százalékkal sikerült visszafogni. Ebben persze szerepet játszhatnak azok a nagy szabású informatikai fejlesztések is, amelyek az azonnali fizetéshez, illetve a informatikai rendszer migrációjához kapcsolódtak.

Az UniCreditnél megy a szekér

A másik olasz tulajdonban lévő magyarországi bank, az Unicredit nyeresége is csökkent 2018 első három hónapjához képest. Az adózás előtti eredmény 8,4 százalékkal 22 millió euróra esett vissza, a konszolidált profit 6,2 százalékkal 20 millióra zsugorodott. Működési szinten viszont minden rendben van, a működési eredmény több mint 10 százalékkal nőtt, a kisebb adózott eredmény annak köszönhető, hogy a céltartalék-visszaírások után most már képezni kell a tartalékot a hitelek után.

Az állományok szépen alakultak. Tavalyhoz képest a hitelállomány több mint 16, a betétállomány pedig 18,5 százalékkal nőtt. A költség/bevétel aránya is kiváló a hitelintézetnél, már tavaly tavasszal is bőven 50 százalék alatt volt, most viszont már csupán 45 százalékos.