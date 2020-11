Veszélyes étrend-kiegészítők forgalmazását tiltotta meg a hatóság

Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki a Lak.I Medical Kft. által forgalmazott négyféle, férfiaknak ajánlott étrend-kiegészítő kapszulában, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kötelezte a forgalmazót, hogy a termékeket azonnal vonja ki a kereskedelmi forgalomból és hívja vissza azokat a fogyasztóktól - közölte honlapján a Nébih.

A Nébih egyúttal végleg megtiltotta az érintett termékek - a RED ONE PLUS, a DIABLO EXTRA, a MARATON CLASSIC és a COLD POWER étrend-kiegészítők - további forgalmazását is.

A Lak.I Medical Kft. által forgalmazott termékekben talált gyógyszerhatóanyagokról közölték, hogy a szildenafil mértéke elérte a terápiás dózisnak megfelelő mennyiségét, míg a tadalafil ezt meghaladta, a vizsgálat ezeken kívül szennyező mennyiségben paracetamolt is kimutatott.

Az étrend-kiegészítők az érvényes uniós és magyarországi szabályozás szerint élelmiszernek minősülnek, amelyekben gyógyszer-hatóanyag felhasználása tilos. Az ellenőrzött termékek a jelölésük alapján kizárólag növényi hatóanyagokat tartalmaznak, a vizsgálatok azonban kimutatták, hogy ez a valóságnak nem felel meg, így hamisítványnak minősülnek. Elfogyasztásuk komoly egészségkárosodási kockázatot jelenthet a fogyasztóknak - figyelmeztet a hatóság.

A forgalmazó ellen jelenleg is eljárás folyik, mivel a Gold Power elnevezésű étrend-kiegészítő kapszulája is a most talált gyógyszerhatóanyagokat tartalmazta. A hivatal a forgalmazóval szemben élelmiszer-ellenőrzési bírságot szab ki, továbbá - a hamisítás miatt - büntetőfeljelentést tesz.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, amennyiben ezeknek a készítményeknek a forgalmazását észlelik, a lakosság egészségének védelme és a gyors hatósági intézkedések érdekében jelezzék a Nébih ZöldSzámán (06-80/263-244) vagy e-mailben a ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu oldalon.