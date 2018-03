Veszélyes terméket hív vissza a Lidl - ha ilyet vett, vigye vissza!

Kattintson a cikk megnyitásához

Megnyugtató, hogy vannak tartalékok, ráadásul épp nagy barátunk, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin fennhatósága alatt. A Bajkál-tó a világ második legnagyobb édesvíz-tartaléka, vízmennyisége az amerikai Nagy-tavak volumenjén van. 23 ezer köbkilométer, bár ez már ugyanolyan nehezen értelmezhető szám, mint Mészáros Lőrinc havi jövedelme. Érdemes mellétenni a Balaton víztérfogatát. Tehát Bajkál 23 ezer, Balaton 2. Nem kettő ezer, csak simán kettő, az is csak mert felfelé kerekítettem (a Bajkálét meg lefelé, igazából 23 620). Az amerikai Nagy-tavak területe sokkal nagyobb (244 ezer km²), így már kikövetkeztetni sem nehéz, hogy a Bajkál (31 ezer km²) nagyon mély: az átlagos vízmélység is majdnem 750 méter. A legalja 1600 méternél is lejjebb van.