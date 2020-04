Vészesen fogy a lakosság pénze

A hosszútávú megtakarításokhoz is elkezdtek hozzányúlni az emberek. Többen vásárolják vissza az életbiztosításukat, mint korábban, vagy kérik a díjfizetés szüneteltetését.

Nemcsak a befektetési alapokból viszik a pénzt a magyar családok, az életbiztosításokat is elkezdték visszavásárolni, hiába jár ez gyakran nagy veszteséggel. Már március vége felé növekedést tapasztaltak az Allianznál, a pontos mértékét viszont ennek nem árulták el. A Generalinál márciusban 10 százalékkal nőtt az életbiztosítások visszavásárlása februárhoz képest, a vezető életbiztosítónál, az NN-nél szintén ilyen tendenciákat látnak. Az Unionnál és a Groupamánál egyelőre még nem tapasztalnak kiugró növekedést, az Aegonnál viszont egyre több egzisztenciálisan bizonytalan helyzetbe került ügyfél keresi fel az ügyfélszolgálatot azzal, milyen lehetőségei vannak.

Fizetnek a járvány idején

Életbiztosítást visszavásárolni többnyire nem éri meg. A szerződés lejárat előtti megszüntetése minden esetben anyagi veszteséggel jár az ügyfél számára, ráadásul ebben az esetben az életbiztosítási védelem is megszűnik, így a szerződés megszűnését követően az ügyfél családja már nem számíthat anyagi segítségre egy váratlan tragédia bekövetkezésekor - mondják az Aegon szakértői.

"Tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, hogy a jelenlegi körülmények között milyen nehézségek léphetnek fel. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy pont a kockázati védelem, a megtakarítások nyújthatnak segítséget egy-egy ilyen nehéz helyzetben" - teszik ehhez hozzá a Generalinál. A Generalinál az élet- és egészségbiztosítások fizetnek a koronavírus okozta megbetegedések, halálesetek után is, a megtakarítási életbiztosításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkanélküliségi biztosítás is fizet a munkáltató rendes felmondása és a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszűnése esetén is. Az NN is megerősíti ezt, járvány ide vagy oda, a biztosítók szolgáltatnak akkor is, ha az ügyfél koronavírusos lesz.

Ilyen helyzetben tényleg csak azoknak érdemes megszüntetniük az életbiztosításukat, visszavásárlással felvenni a benne lévő pénzt, akik nagyon szorult helyzetbe kerülnek, és nincs más tartalékuk.

Sokan kérnek könnyítést

Vannak más megoldások is, mint a visszavásárlás. Ha valaki nem szorul rá arra, hogy hozzányúljon a tartalékhoz, csak azt látja, hogy nem tudja a korábbi ütemben fizetni a díjakat, azok számára is tudnak megoldást ajánlani a biztosítók. "Ügyfeleink jelenleg nagyobb számban keresik meg társaságunkat díjfizetési nehézség miatt" - mondják a Generalinál.

A biztosítók többféle megoldást javasolnak: lehet kérni díjcsökkentést, részleges díjmentesítést, teljes díjmentesítést vagy a díjfizetés átmeneti szüneteltetését is. Arra is van megoldás, hogy csak részleges visszavásárlást kérjenek, ha van már elegendő megtakarításuk és a szerződési feltételek ezt lehetővé teszik. A Generali a legtöbb megtakarításos életbiztosítási szerződésre kötvénykölcsönt is tud felajánlani. Az NN-nél is létezik ez a lehetőség.

Az Aegonnál konstrukciótól függően három- vagy négyhavi díjelmaradás esetén még megmarad a biztosítási védelem. Náluk is lehet szüneteltetni a díjfizetést, vagy kisebb havidíjra átállni.

A piac is a visszavásárlás ellen van

Magyarországon tavaly év végén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint rekord szinten állt az életbiztosítások tartaléka, 2062,8 milliárd forint volt, ebből 1364,1 milliárd forint volt befektetési egységhez kötött (unit linked) konstrukcióban. Március végén valószínűleg nem volt ennyi pénz az életbiztosításokban, és nem csak a visszavásárlások miatt, de a tőkepiaci árfolyamváltozások is az állományok csökkenését okozhatták.

A vagyonbiztosítások és a hagyományos életbiztosítások tartalékait a biztosítók nagyrészt állampapírokba fektetik be, az életbiztosítások kétharmadát kitevő unit linked alapok azonban sok részvényt vagy részvény jellegű befektetést - jellemzően befektetési alapot - tartanak. Ezek árfolyama pedig esett az év eleje óta, vagyis aki most szeretné kivenni a pénzét egy ilyen megtakarításból, a vártnál kevesebb pénzre számíthat.

Emiatt még azoknak sem érdemes most feltétlenül kiszállni az életbiztosításukból, akiknek a következő hónapokban járna le a szerződésük. Nekik érdemes az elérési szolgáltatás igénylése előtt áttekinteni portfóliójukat, és ha komolyabb árfolyamveszteséget látnak, mérlegelni a szerződés meghosszabbításának lehetőségét. Ha ugyanis ki tudják várni a piacok emelkedését, ezzel a lépéssel elkerülhetik az árfolyamveszteség realizálását.