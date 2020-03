Vészesen fogy az idő - nyugdíjmegtakarítások kerülhetnek veszélybe

Még mindig nem teljesítették a 70 százalékos befizetési arányt a Horizontnál - 68 százalékon állt szerdán a mutató.

Nehéz helyzetbe kerülhet a legnagyobb magánnyugdíjpénztár, a Horizont, ha inaktív tagjai nem fizetik be sürgősen az ezévi tagdíjakat. A pénztárak számára ugyanis minimum 70 százalékos tagdíjfizetési arányt írnak elő a jogszabályok, ha ez nem teljesül, akkor a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) el kell rendelnie az intézmény végelszámolását.

Van még pár hónap

Az MNB az előző hat hónap átlagában vizsgálja a 70 százalékot, tehát ha a korábbi hónapokban magasabb volt az arány, az még felhúzhatja az áprilisi mutatót. Két olyan hónap után kell lehúzni a rolót, amikor az előző hat hónap átlaga nem érte el a 70 százalékot. Egyelőre viszont a számláló öt nappal a hónap vége előtt 66 százalékon áll, a nem könyvelt tételek miatt ennél valamivel magasabb, 68 százalékos a valódi arány. Tavaly 80 százalékos volt a tagdíjfizetési arány a pénztárnál, tehát még legalább négy-öt hónapig nem rendelik el a végelszámolást, de ha az arány tartósan nem megy fel 70-ig, akkor a fizető tagok megtakarítása is veszélybe kerülhet.

A Horizont a múlt héten sajtóközleményben is jelezte, az díjfizetési kampány hajrájában járnak már, és azt is megjegyezték, hogy a járvány miatt a kampány háttérbe szorult. Tavaly és tavalyelőtt is csak március 27-ére jött össze a pénztárnak a 70 százalék, nem kizárt, hogy az idén is sok tag a hónap utolsó napjaira hagyja a befizetést. A járvány miatt érezhetően lassult a befizetések üteme, a pénztár úgy kalkulál, hogy az idén március 31-ére jöhet össze a megfelelő arány. A pénztár sms-ekkel, automata hívásokkal is keresi az eddig nem fizetett tagokat most a kampány finisében.

A pénztárak közül a budapesti tagjai dőlhetnek csak hátra, náluk már az év elején megvolt a teljes 2020-as évre a 70 százalékos tagdíjfizetési ráta. A Szövetség honlapján közölte: márciusra is megvan a 70 százalék, az MKB-nál februárig teljesültek a befizetések, de kevesebben fizettek tagdíjat, mint korábban. A megelőző hónapokban 75 százalék fölött volt az arány, ez lement januárban 71-re, februárban pedig 73 százalékosra.

A hozamokkal nem lehet dicsekedni

Tavaly pompás hozamokat értek el a pénztárak, az idén viszont a tagdíjfizetési kampányban ezzel már nem lehet dicsekedni. A koronavírus-járvány miatt összeomlottak a részvényárfolyamok, és ez a nyugdíjalapokon is látszik. A Horizont a napokban levélben értesítette a tagokat, hogy az elmúlt hetekben a világ tőkepiacain egy rendkívül intenzív árfolyamcsökkenés ment végbe.

Az esés oka a koronavírus terjedésének megakadályozására hozott rendkívüli intézkedéseknek és korlátozásoknak köszönhető. A hozamok a negatív irányba fordult tőkepiaci tendenciák következtében visszaestek, azonban a nyugdíjpénztár hosszútávú befektetés, ezért nem ésszerű a rövid távú hozamokat mérvadónak tekinteni. Az elmúlt 10 évet vizsgálva mindegyik nyugdíjpénztári portfólió nem csak hogy jelentős pluszban van - még a mostani esés után is -, de reálhozamot is fel tudott mutatni.

Adomány is kellene

A tagdíj nem sok, a Horizontnál egész évre mindössze 2400 forint, de a többi pénztár sem kér sokat. A Budapest például szintén 2400-at, a Szövetség 4800-at, az MKB 12 ezret, ráadásul ennek a 97,5 százalékát mindegyik intézmény jóváírja a tagok számláján. A saját működésükre ugyanis csak 2,5 százalékot vonhatnak el.

Ez viszont a hideg vízre is kevés, emiatt működési célú támogatást is kér mindegyik pénztár a tagoktól. Az tagok többsége szépen fizet, a Horizontnál is 55 százalék utalta át eddig a 9600 forintos éves díjat. A Szövetségnél az éves támogatás 5 ezer, a Budapestnél 6 ezer, az MKB-nál 12 ezer forint.