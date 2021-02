Irtózatos a veszteség a vendéglátóiparban

A vendéglátók 2020-ban 400 milliárdot buktak, piacuk harmada elveszett. A legnagyobb bajuk, hogy az elviteles vendégek kevesebb pénzéből az állandó rezsit már nem tudják kifizetni. És így egy rossz hónap is be tud dönteni egy évnyi munkát.

Idén februártól júniusig azoknak a vendéglátóknak, akik állami, vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanban bérelnek helyet vendéglőjüknek, mentesülnek a helyiségbérleti díj fizetése alól. Ez nyilván jó, bár a vendéglősök őszi bajai novemberben kezdődtek, a hónap 11. napjától ugyanis már csak elvitelre, vagy házhoz szállításra főzhettek.

Már az áprilisi-májusi záráskor összejött egy sor veszteség, amiből csak keveset lehetett ledolgozni a nyári hónapokban, majd jött az őszi zárássorozat, szeptember 23-tól a 23 órás, majd a teljes vendéglőzár. Így nem a vendégszám emelkedett, hanem a mínuszos eredmény hízott tovább.

A vendéglők is ugyanabban a cipőben botladoznak, mint a szolgáltatók többsége. Ha csökken a bevétel, az állandó költségeket akkor is fizetni kell, ide tartozik a most már elengedett bérleti díj (persze volt olyan bérbeadó, aki hosszabb távon törve a fejét azért adott eddig is engedményt), a munkabér (ha nem részmunkaidőztetik, vagy éppen elbocsájtják a dolgozót), és még a további rezsiköltség.

A hónapokra bontott statisztika pontosan mutatja, hogy a 2020-as esztendő fele kínkeserves volt a vendéglátóiparban, de a nyári hónapokban sem tudtak az előző évi szintre visszakapaszkodni. Ennek oka a külföldi turisták elmaradása volt, akik éves szinten számolva negyedét hozták a járvány előtt a vendéglők konyhájára - írja a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog. Nélkülük és a vendéglőzáras hónapok zuhanásaival együtt 400 milliárd bevételről le kellett mondaniuk.

Az elvitel és a házhoz szállítás a tavaszi hullámban a vendéglátós piac negyedét tartotta talpon, az őszi-év végi időszakban már közel a felét. Az éves mérleg szerint azonban a vendéglátóipar bevételének harmada a koronavírus járvány áldozata lett. Még azzal is, hogy novembertől az elviteles és házhoz szállításos forgalom áfáját 5 százalékra csökkentették. Az idei év pedig a heti monitoros statisztika szerint úgy indult, miként 2020 zárult, a piac fele maradt meg, 56 százalékos a kasszabevétel, ez közel 60 milliárd forintot jelent.

A munkahelyi vendéglátás maradt úgy, ahogy volt, már ami a szabályozási kereteket illeti (itt nem volt semmiféle áfacsökkentés az elmúlt években), de ez a kisebb szelete a teljes vendéglátásnak, a járvány előtti időszakban 10 százalékos súllyal mozgott.