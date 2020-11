Vidéki cég az űrkutatás csúcsán

Miskolci cég készít fedélzeti berendezéseket és földi logisztikai feladatokhoz szükséges eszközöket az Európai Űrügynökség (ESA) Ariel-űrtávcsövéhez. Ez a teleszkóp kap a történelemben először olyan küldetést, amely a Naprendszeren kívüli bolygók, úgynevezett exobolygók létrejöttét és fejlődését hivatott vizsgálni, színképelemzés segítségével.

A miskolci Admatis Kft. 20 éves múltra tekint vissza. Kelet-Európában ez az egyetlen kisvállalkozás, amelytől a NASA kísérleti eszközt vásárolt. Az általuk készített űrkemencével a cég az USA katonai beszállítójává vált, de kísérleteket végezett már a Nemzetközi Űrállomáson is.

A régióban elsőként sikerült nyílt, űripari tendert nyerniük, mégpedig a Sentinel-2 műholdprogramban, de számos más projekt is a nevükhöz fűződik. Novemberi bejelentés szerint például az Európai Űrügynökség Ariel-űrtávcsövéhez gyártanak majd berendezéseket.

Cégünk egy nagyobb magyar beszállítócsapat vezetőjeként hardvereket és a földi transzferáláshoz szükséges eszközöket fog készíteni. Az űrben hihetetlen hőingadozásnak lesz kitéve a távcső, ezért a speciális radiátorainkkal szabályozzák majd a szerkezet hőháztartását. A gépünknek mínusz 220 Celsius-fokon is működnie kell. Ezenkívül a földi szállításban is fontos szerepünk lesz. Három konténert is készítünk, amelyben az űrteleszkópot fuvarozzák majd Európa-szerte, biztosítva benne a félmilliárd euró értékű műhold megfelelő hőmérsékletét és vibrációmentes környezetét - mondta Bárczy Tamás, az Aadmatis Kft. ügyvezetője a Napi.hu-nak.

Szintén magyar hozzájárulás lesz az űreszköz angliai összeszereléséhez használandó különböző berendezések, például szerelőkeretek és állványok gyártása - tette hozzá a szakember.

Az Arielé a világon az első küldetés, amely az exobolygók természetét, keletkezését és fejlődését vizsgálja. Az űrtávcsövet kifejezetten arra fejlesztik, hogy a Naprendszeren kívüli bolygók százainak légköri összetételét és termális tulajdonságait kutassa. Műszereivel meg tudja állapítani az atmoszféra kémiai felépítését, így lehetőséget teremt az égitest összetételének, valamint az adott bolygórendszer keletkezésének jobb megértéséhez.

Számunkra 2026-ig tart a program, de a műholdat 2029-ben lövik majd fel. Emellett viszont kilenc másik projektben is részt veszünk, tehát összesen hat szatelilten dolgozunk. A cégünk főprofilja az űrtechnológia és az anyagtudományok, így munkáink ezekkel kapcsolatosak - számolt be az aktuálisan megbízatásaikról Bárczy Tamás.