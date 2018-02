Világsztárok hoznak milliárdokat Magyarországnak - nagyot fog szólni

Az idei év is jól indul a magyarországi filmeseknek: Rosamund Pike ismét Budapesten forgat, és Will Smith is ide utazhat a Gemini Man forgatására. Tavaly 108 milliárdot költöttek el filmgyártásra hazánkban, ebből 90 milliárdot a bérmunkák hoztak.

Idén is világsztárok érkeznek Magyarországra filmet forgatni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) már nyilvántartásba vett produkciók alapján. Regisztrálták többek közt a Paramount Pictures megrendelésére a Skydance Media gyártásában készülő Gemini Man című sci-fi akciófilmet, amelynek főbb szerepeit Will Smith, Mary Elizabeth Winstead és Clive Owen alakítják. A mozi rendezője a tajvani származású, Oscar-díjas Ang Lee (aki jegyi a Túl a barátságon, a Tigris és sárkány és a Pi élete filmeket is). A film hőse egy visszavonulóban lévő bérgyilkos (Smith), akivel saját, fiatalabb klónja száll szembe. Az amerikai bemutatót 2019. október 4-ére tervezik - derül ki az IMDb-n közzétett adatokból.

A Gemini Man magyarországi gyártó partnere a GM Films Kft. A céget az évek óta hazánkban alkotó angol-amerikai producerpáros, Adam Goodman és Howard Ellis alapította tavaly októberben e film gyártására - derül ki a Céginfo.hu adataiból. A hazánkban tervezett gyártás költségéről azonban még nincsenek nyilvános adatok.

Hárommilliárd a Curie-filmre

Februárban kezdik el forgatni Rosamund Pike főszereplésével a Marie Curie életéről szóló Radioactive című filmet, amelynek egyik forgatási helyszíne Magyarország. A stábot az NMHH 3,01 milliárd forint tervezett magyarországi költéssel vette nyilvántartásba, amelyhez 752 millió forint magyar közvetett, azaz az adókedvezmény-rendszeren keresztül igénybe vett támogatást kaphatnak. (Az elszámolható filmgyártási költség 25 százalékát igényelhetik vissza a hazánkban forgató nemzetközi és magyar filmesek.) Az itteni gyártás novemberig eltarthat.

A brit Working Title produkciójában és a francia Canal Studio finanszírozásával készülő Radioactive magyarországi gyártó cége a Pioneer Stillking Films Kft. Ez a már több nagyszabású külföldi produkció készítésében részt vevő, magyar tulajdonú Pioneer Pictures Kft. és a cseh Stillking Films spol.s.r.o. közös vállalkozása. (Egy brit producer által alapított Stillking Films székhelye a prágai Barrandov stúdiók területén működik, a produkciós cég részt vett többek közt a Casino Royal és a Mission: Impossible - Fantom protokoll gyártásában is.)

A Holtodiglanban nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölt Rosamund Pike 2015-ben forgatott már Budapesten, a HHhH - Himmler agyát Heydrichnek hívják című francia filmet. A Radioactive rendezője az iráni-francia Marjane Satrapi lesz. A film Lauren Redniss: Radioactive - Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout című, a tudós házaspár tudományos és szerelmi életéről szóló, képes regénye alapján készül.



Többek között Jennifer Lawrence, Jamie Foxx, Keira Knightley, Mila Kunis, Daniel Brühl és Dakota Fanning is Budapestre érkezett tavaly forgatni; a nagy költségvetésű nemzetközi filmek és sorozatok gyártásáról itt olvashat bővebben.

Nem jön a Terminator?

A Paramount megrendelésére a Skydance készíti elő az új Terminator-filmet Arnold Schwarzeneggerrel és Linda Hamiltonnal, amely egyelőre Untitled Terminator Reboot munkacímmel fut. A korábbi hírek szerint a film készítői Európában Spanyolország mellett Magyarországon, az Origo filmstúdióban is forgatnának, a legújabb hírek szerint a stáb Nagy-Britanniában is helyszínt keresett. A forgatás kezdetét márciusra, a premiert 2019 júliusára tervezik. A produkciót a magyar hatóság egyelőre nem vette nyilvántartásba.

A fő vonzerő a 25 százalékos magyar támogatás Az NMHH Nemzeti Filmiroda adatai alapján 2017-ben a közvetlen magyarországi filmgyártási költség 108,2 milliárd forint volt. Az összeg tartalmazza a magyar, a magyar koprodukciós és a bérmunkában készült filmek költségeit egyaránt. A 100 milliárdos határt már 2016-ban meghaladta a filmgyártásra fordított összeg, akkor ez a szám 125, 5 milliárd volt - tudta meg a Napi.hu az NMHH-tól. (A filmtámogatást nyújtó vállalkozásoknak a társasági adókedvezmény igénybevételéhez kiadott adóigazolások összege 28 milliárd forint volt 2017-ben.)



A 108 milliárdos forgalomból tavaly 90 milliárdot a bérmunkában, 7 milliárdot pedig a magyar és külföldi kooprodukcióban készült alkotások hozták. Magyar filmre közel 11 milliárd forint jutott (lásd lenti táblázatot).



Az egymás után két évben 100 milliárd forintot meghaladó éves filmgyártási költségek bizonyítják, hogy egy sikeres, fejlődő ágazatnak tekinthető a magyarországi filmgyártás - véli a hatóság. Nyilvánvalóan vonzó célponttá teszi Magyarországot a filmkészítők számára az a tény, hogy a közvetlen filmgyártási költségek 25 százaléka visszatéríthető. Ez az adókedvezmény egyedülállóan magas Közép-Európában, emellett számos jól használható forgatási helyszín, és magasan képzett, tapasztalt filmes szakemberek állnak az ide érkező filmesek rendelkezésére - ismertette a bővülés okait az NMHH.

Jól futnak a sorozatok

A Korda Filmstúdió Zrt. részvételével és az etyeki stúdióban is készül a Ransom (Váltságdíj) kanadai-francia tévésorozat 2. évada, a gyártás télen kezdődött és a tervek szerint a nyár közepéig tart. Magyarországi költést 3,43 milliárd forint értékben regisztráltak az alkotók az NMHH-nál, amihez 827 millió forint magyar támogatást kaphatnak. (A Korda-céggel készülhet egy jelenleg még előkészítés és fejlesztés alatt lévő film is, a The Life of Insects, amit Viktor Pelevin A rovarok élete címmel magyarul is megjelent könyve alapján forgathatnak, erről részletek még nem ismertek.)

Tavaly ősszel kezdődött és 2019-ig tarthat a brit BBC történelmi sorozata, a The Last Kingdom 3. évadának magyarországi gyártása a Korda stúdióban, az új szériát az NMHH közel 6 milliárd forintos költéssel vette nyilvántartásba (ebből másfél milliárdot igényelhetnek vissza támogatásként). A magyar gyártó partner itt is az Ellis-Goodman duó. További részletek itt olvashatók.

Sötét titkok Budapesten

Budapesten készül idén egy svéd 8 részes, fantasy thriller sorozat Hidden (Eldmarkt) címmel, amely a mai Stockholmban játszódik (a külső felvételeket ott veszik fel). A film alkotói 1,35 milliárd forintot költenek el hazánkban (az összes elszámolható költség ennél a produkciónál közel 1,7 milliárd forint, amelynek 25 százaléka, 422 millió forint lehet a magyar támogatás). A magyar gyártó partner a Petrányi Viktória producer által vezetett Proton Projekt Kft. A sorozat Filip Alexandersson Firstborn című könyve alapján készül, egy eredetét kutató férfiról, a főszerepeket August Wittgenstein és Izabella Scorupco játssza - az IMDb-adatok szerint. A Hidden a svéd Viaplay online tartalomszolgáltató megrendelésére készül, premierje 2018 decemberében lesz, majd a svéd TV3 is vetíti.

Közvetlen mo.-i filmgyártási költség (millió Ft) db 2014 db 2015 db 2016 db 2017 Bérmunka 38 42 794,7 50 47 956,1 50 106 053,5 64 90 124,6 Magyar részvételű kooprodukció 5 4 459,7 9 9 854,9 6 4 039,4 6 7 357,4 Magyar film 237 9 175,5 180 14 253,3 243 15 374,5 215 10 761,1 Összesen 280 56 430,0 239 72 064,3 299 125 467,4 285 108 243,0

Forrás: NMHH Nemzeti Filmiroda

Kutyás film is készül

Az utómunkánál tart a részben magyar színészekkel és stábbal, megrendelésre forgatott Shepherd: The Story of a Jewish Dog című film, amely egy német juhászkutya sorsát meséli el az 1930-40-es években Berlinben. A filmet az izraeli Asher Kravitz Egy zsidó kutya története című könyve alapján készült, a magyarországi gyártó partner a Focusfox Kft., executive producere Ferenczy Gábor. Az NMHH adatai szerint az itteni forgatás októberben kezdődött, a teljes munka befejezése április végére várható. A gyártásra 556 millió forintot költenek hazánkban, ebből a közvetett magyar támogatás 139 millió forint lehet.

Romantikus is



Szintén utómunkánál tart a tavaly nálunk is forgatott svéd Swoon romantikus film, amelynek premierje 2018 szeptemberében lesz. A magyar gyártó partner a MovieBar Films Kft. volt (bérmunkában); az alkotók 835 millió forintot költöttek el nálunk, amiből 208 milliót kapnak vissza magyar támogatásként. A filmben Pernilla August is játszik. A történet valós eseményeken alapul, két stockholmi vidámpark, a Gröna Lund és a Nöjesfaltet, valamint családjaik rivalizálásáról szól 1940-es években, amikor gyermekeik váratlanul egymásba szeretnek.

A National Geographic tévécsatorna Géniusz sorozatának folytatása Pablo Picasso életéről szól, Antonio Banderasszal a főszerepben. A filmet részben Magyarországon, a Korda filmstúdióban rögzítették, amerikai megrendelésre, a Pioneer Stillking Films Kft. részvételével. A stáb hazánkban 7,2 milliárd forintot költött, amihez 1,8 milliárdos közvetett állami támogatás járhat. Az NMHH adatai szerint a magyarországi munka tavaly ősszel kezdődött, s idén márciusig fejeződik be. A sorozatot a NatGeo április 24-én kezdi el vetíteni. (Szintén a NatGeónak gyártotta tavaly a Pioneer Stillking a Mars (Mars - Utunk a vörös bolygóra) sci-fi filmsorozat második évadát is.)

Félős film is készül

Az NMHH adatai szerint fél évig, június végéig nálunk készül a The Cabinet of Fear című film, mintegy 466 millió forintért (amiből 116 milliót visszaigényelhetnek az alkotók). A magyarországi gyártó partner az Origo filmes cégcsoporthoz tartozó O.F. Delta Kft. E filmről kevés információ érhető el az interneten - néhány évvel ezelőtt a spanyol Jesús Manuel Montané rendező tervezett ilyen címmel horrorfilmet, egy hacker és egy számítógép vetélkedéséről.

A nyitókép forrása: Shutterstock.com.

