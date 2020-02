VIP kaszinót indítottak Andy Vajna örökösei

Örülhetnek a Vajna-örökösök, mivel új online kaszinóhoz kapták meg a Szerencsejáték Felügyelet hozzájárulást - számolt be az Mfor.hu.

Pörög a magyarországi online kaszinópiac: a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) február 14-én engedélyt adott a Vajna-hagyatékhoz tartozó LVC Diamond Kft.-nek a vipcasino.hu nevű online kaszinó működtetéséhez, majd február 15-én felfüggesztette a Szima Gáborhoz köthető debreceni Cívis Grand Casino Kft. engedélyét a grandcasino.hu nevű online kaszinó üzemeltetéséhez - szúrta ki a portál.

Az indoklás szerint a felügyelet a grandcasino.hu oldalon elérhető online kaszinó engedélyét a vonatkozó ellenőrzési célvizsgálati jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok kiküszöböléséig felfüggesztette. Azt nem tudni, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó SZF pontosan milyen hiányosságot talált az online kaszinó működésében - írta az Mfor.hu.

Eddig sem volt nagy verseny a hazai, legális online kaszinópiacon, jelenleg viszont semmilyen nincs. Akik otthonról akarnak játszani, azok most csak az egykori Vajna-birodalom oldalait választhatják törvényesen. Az LVC Diamond Kft. üzemelteti a vegas.hu oldalt és az új vipcasino.hu-t is. A cég a Las Vegas Casino Zrt. tulajdonában van, amely a tavaly januárban elhunyt Andy Vajna tulajdonában volt, most pedig egy luxemburgi cégen keresztül ismeretlen vállalkozókhoz tartozik, köztük lehet Vajna özvegye is.