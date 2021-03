A virágüzletek utolsó kenetét adta fel a kormány a korlátozásokkal

Nagy forgalom helyett roló: ez várhat a virágüzletekre idén nőnapkor a kormány által ma bejelentett korlátozások, pontosabban a tervezett boltzár miatt. Hagyományosan március 8-án kimagasló forgalma van a virágkötőknek, de hiába készültek rá a nevezetes napra, jó eséllyel semmilyen bevételük nem lesz.

Március 8-án van a nemzetköz nőnap, de 2021-ben Magyarországon másik esemény lesz meghatározóbb: a kormány által csütörtökön bejelentett új szigorítások ekkor kezdődnek el. Ezek része az is, hogy a drogériákon, az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül minden üzletnek be kell zárnia. Ez alól a virágüzletek sem kivételek - bár a rendelet a részletszabályokról még nem jelent meg -, de a piac szereplői már hatalmas bevételkieséssel számolnak.

Ráadásul azért, mert - mint az Index írja - csak hétfőn és csütörtökön van virágpiac, ami miatt az üzletek nemhogy megrendelték, hanem már meg is vették a készleteket, tehát már kiköltekeztek.

"Persze érthető és fontos a zárás, drasztikus lépések kellenek ahhoz, hogy jobb legyen a helyzet, de nem örülünk a bejelentésnek, és leginkább az időzítés miatt. Jó lett volna, ha legalább a nőnapot megvárják, vagy legalább előbb bejelentik a szigorítást, és akkor nem vásárol be senki" - mondta a portálnak Boros Attila, a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozások Magyarországi Szakmai Egyesületének elnöke, aki azt is elárulta, hogy óriási lehet a veszteség, a kár. Úgy véli van olyan, aki az utolsó tartalékaiból vásárolt be a hagyományosan jól menő március 8-i napra, olyanról is tud, aki ehhez kölcsönt vett fel.

A csaknem egy éve tartó járványhelyzetben a virágüzletek bevétele nagyjából a felére esett vissza éves szinten, sokaknak egy kis levegőt jelentett volna a nőnapi pluszbevétel. Ilyenkor ugyanis a boltok az átlagos árbevétel harmincszorosát, de akár ötvenszeresét is megkereshetik.

"Ezek után aligha kell részletezni, milyen fontos lenne, hogy legalább még egy napig nyitva lehessünk, reméljük, elfogadják a kérvényünket. Közben elkezdtük a kármentést, jeleztük a virágárusítók számára, hogy igyekezzenek meggyőzni a vásárlókat, hogy a nőnapi bevásárlást még a hétvégén intézzék el" - mondta Boros Attila.

Az egyelőre még kérdés, hogy a zárvatartás mellett legalább arra lesz-e lehetősége a virágüzleteknek, hogy rendelésre, akár webshopon keresztül, kiszállítással vigyenek virágokat. Boros szerint már ez is nagy segítség lenne az üzleteknek.

Az érdekvédelmi képviselő azt mondta, abban azért bíznak, hogy talán húsvétra javul a helyzet, és lehet nyitni.