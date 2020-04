Visszatér a kényszervállakozók kora Magyarországon?

Márciusban 2488 céget alapítottak Magyarországon, ez a szám a 2019-es havi átlagot is meghaladja. Az Opten céginformációs szolgáltató szerint a koronavírus-járvány hatása folyamatosan gyűrűzik majd be a statisztikákba, de azt is megjegyzik, hogy a cégalapítások magas száma a 2008-2009-es válság alatt is jellemző volt, sok munkáját vesztett alkalmazott döntött kényszerűségből vállalkozás indítása mellett.

Úgy tűnik, a járvány egyelőre nem törte meg a hazai cégalapítási trendet, 2020 márciusában 2488 vállalkozást alapítottak Magyarországon, amely 2,8 százalékos növekedés a 2019-es havi átlaghoz viszonyítva - ismertette a friss adatokat az Opten. 57 ezer simlist tett partvonalra a cégbíróság A korábbi tendencia folytatódása egyelőre nem számít meglepetésnek, hiszen a cégalapítás mind üzleti tervezés, mind adminisztratív szempontból egy hosszabb folyamat. A járvány hatása csak folyamatosan fog begyűrűzni a céginformációs statisztikákba, másrészt sok magánszemély éppen a válság hatására kezd majd vélhetően új vállalkozásba - olvasható a közleményben. Már a 2008-2009-es gazdasági világválságra is jellemző volt, hogy a cégalapítási trend töretlen maradt Magyarországon. 2008-ban például több mint 26 ezer vállalkozással nőtt a hazai cégbázis, ami a 2000-2010-es időszak legnagyobb növekedése. A probléma természetesen ezzel az, hogy a kényszervállalkozások aránya ebben az időszakban az átlagnál jóval magasabb volt. Sok munkáját vesztett korábbi alkalmazott döntött kényszerűségből vállalkozás indítása mellett. Ez ugyan még nem jelenti azt, hogy ezek a vállalkozások nem lehettek sikeresek. Ugyanakkor a 2010-es évek elejére jellemző tömeges felszámolási és kényszertörlési számok azt mutatták, hogy sok vállalkozás hullott el az alapítást követő években. A 2008-ban alapított cégeknek csupán 48 százaléka érte el a 10 éves kort, ami a rendszerváltás óta mért leggyengébb 10 éves túlélési ráta - állapította meg a céginformációs szolgáltató. Opten-cégfluktuációs index (CFI, 2020. márc.) Megye Alapítások* Megszűnések* Felszámolások* CFI** Csongrád 50 61 11 9,20% Vas 35 31 2 9,86% Zala 34 46 11 10,10% Tolna 12 44 4 10,20% Hajdú-Bihar 82 65 8 10,23% Somogy 46 34 5 10,26% Fejér 63 69 14 10,48% Békés 26 40 9 10,66% Győr-Moson-Sopron 80 88 14 11,20% Borsod-Abaúj-Zemplén 68 91 28 11,33% Baranya 54 81 15 11,36% Bács-Kiskun 90 84 8 11,69% Veszprém 50 66 8 11,80% Heves 47 43 4 12,72% Komárom-Esztergom 45 87 9 14,12% Pest 368 499 34 14,24% Nógrád 20 30 5 14,64% Szabolcs-Szatmár-Bereg 83 91 31 15,53% Jász-Nagykun-Szolnok 59 54 30 15,72% Főváros 1176 1220 180 15,73% Összesen 2 488 2 824 430 12,05% *új eljárások. **a törölt és alapított cégek aránya az időszak elején rendben működőkéhez viszonyítva, Forrás: Opten Mi jelzi a gazdasági visszaesést? Az Opten szerint a gazdasági visszaesést nem feltétlen a cégalapítási számokban érdemes keresni. Az első jelek a végrehajtások számának növekedésében lennének tetten érhetők, ugyanakkor a jelenlegi válság az állami adminisztrációra is kihat. Az általános lassulás mellett - a kormány gazdasági mentőcsomagjának részeként, az egyik - március 24-én hozott kormányrendelet a folyamatban lévő adó- és bírósági végrehajtások szüneteltetését is előírja. Válsághelyzetben általában a végelszámolások száma is megugrik, hiszen sok vállalkozónak épp ez az utolsó csepp a pohárban. Természetesen ezt csak akkor teheti meg egy vállalkozó, ha van más lehetősége a megélhetésre, így ez sem nevezhető általános folyamatnak. 2020 márciusában 943 hazai vállalkozás döntött a végelszámolás mellett, ami 13 százalékkal magasabb ugyan a 2019 márciusi értéknél, de ez még belefér a közzétételek havi ingadozásába. A végelszámolásokra erős szezonalitás jellemző, 2020 első két hónapjában összesen 3700 végelszámolás indult. Mivel minden év magas végelszámolási értékkel indul, így a márciusi 943 végelszámolás sem tekinthető még rendhagyónak. Lehúzzák a rolót A cégtörlések száma márciusban összesen 2824 volt, ami szintén illeszkedik egyelőre a korábbi évek trendjébe. Az újonnan induló felszámolási eljárások száma 430 volt a hónapban, ami ugyan magas érték, de sajnos a korábbi hónapokra is ez volt jellemző - jegyzi meg az Opten közleményében. Ennek az értéknek az egyértelmű felfutása várható azonban, ha a válság néhány hónapnál hosszabb időszakra elhúzódik. Erre pedig az eddigi adatok alapján minden esély megvan. Általánosságban az elkövetkező hónapokban a fluktuációs indexek növekedése várható. Az még kérdés, hogy a kényszervállalkozások aránya mennyire ugrik meg, de a cégmegszűnések néhány hónapon belül egészen biztosan növekedésnek indulnak majd.