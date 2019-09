Vízbe fojtaná a budapesti patkányokat egy cég

Amellett, hogy az eddigi irtócég lecserélése miatt egyre több a patkány Budapesten, a biológia is az emberek ellen dolgozik. A mostani patkányok egyre szívósabbak a hagyományos mérgekkel szemben, ami miatt tovább nő a város fertőzöttsége. Viszont van olyan új megoldás, amely hatékonyabb és biztonságosabb is az elterjedt mérges csapdáknál. Az okostelefonnal összeköthető eszközt bárki használhatja a ház körül.

Budapesten egyre gyakrabban látnak patkányokat az utcákon, amely korábban egyáltalán nem volt jellemző a városra. A rágcsálok elszaporodására a leggyakrabban elhangzó magyarázat az, hogy a korábban az irtást 47 éven át végző Bábolna Bio céget lecserélték egy új csoportra a Fővárosi Önkormányzat - most már a bíróság szerint is szabálytalanul lefolytatott - közbeszerzésén. Így míg az RNBK Konzorcium megkezdte, és a korábbi társaság befejezte a ritkítást, addig hónapokon keresztül nem volt irtás, ami a patkánypopuláció növekedéséhez vezetett.

Viszont a patkányok egyre immunisabbak az eddigi mérgekre - írja közleményében az Abatox kártevőmentesítő cég. Ennek okaként azt jelölték meg, hogy a napjainkban is használatos rágcsálóírtó-hatóanyagokat 1978-ban kezdték alkalmazni, és mivel a vándorpatkányoknál ez idő alatt 190 generáció nőtt föl, így csak egyre immunisabbá váltak a mérgekre.

Az Abatox szerint viszont van megoldás a patkányok hatékony és biztonságos irtására, még ha ez egyetemes szinten nem is lesz alkalmazva, de maguk a lakosok alkalmazhatják az új okos patkánycsapdát. Ez egyszerre húsz állatot is képes elejteni úgy, hogy közben sem az emberekre, sem a háziállatokra nem jelent veszélyt.

Az alternatív patkánycsapda egy két részből álló szerelvényből tevődik össze. A patkány a felső részbe mászik be, s ahogy fogyaszt a benne lévő csaliból, egy nyomásérzékeny gomb lenyitja az alatta található csapóajtót. Az alsó, fertőtlenítőfolyadékkal teli tartályba esik be a patkány, ahol előbb bekábul, majd megfullad. A folyadék azonban a teljes bomlási folyamatot leállítja, így az elhullott rágcsálót nem kell azonnal kivenni onnan. A kapást és a mennyiséget a láda külső része jelzi. Az elfogás után csak az alsó tartályban lévő tetemeket kell kivenni és pótolni a helyi táplálkozási szokásnak megfelelő csalikat, így a megoldás költséghatékony és biztonságos. Fertőzöttségi szinttől függően a fertőtlenítőfolyadék egyszeri feltöltéssel 3-12 hónapig használható - áll a berendezés ismertetésében, amely szerint a készülék okostelefonnal is összekapcsolható, abba opcionálisan SIM-kártya is helyezhető, hogy folyamatosan tájékoztassa a használóját.

"A vándorpatkánynál 2,6 havonta generációváltás történik, mivel csupán 21-23 nap a vemhességük, illetve 8 hetes korukra már ivaréretté válnak. Az elmúlt 41 év a vándorpatkányoknál közel 190 nemzedéket jelent, míg nálunk, embereknél kettőt sem. A napjainkban használt mérgekre egyre immunisabbak. A helyzetet az is nehezíti, hogy 2018. március 1-től az Európai Bizottság közel 40 százalékkal csökkentette a jelenlegi szabadforgalmú irtószerek hatóanyagát, amely gyakorlatilag "védőoltásként" fog működni a patkányok szervezetében. Mivel nagyon óvatos állatokról van szó, a klasszikus csapdákkal is egyre reménytelenebb az elfogásuk. Többek között ezért kezdtünk el egy új módszer után kutatni, amely nem jár veszélyes méreggel vagy az út szélén heverő mérgezett patkánytetemekkel" - mondta el Szigeti Zsolt, az Abatox kártevő cég ügyvezetője.

A szakértő hozzátette, hogy a patkányirtás azokon a területeken a legnehezebb, ahol óvórendszabályok miatt nem lehet, vagy nem ajánlott mérget kitenni. Nem csak egy óvodában, vagy iskolában probléma ez, vagy ahol a belső audit ezt nem engedi, de tilos mérget kihelyezni minden olyan területen, ahol termőföldtől az asztalig elv mentén, nyitott élelmiszerrel dolgoznak.

A Napi.hu tavaly szeptemberben írta meg, hogy a főváros patkányfertőzöttsége az ötvenszeresére nőtt. Korábban 0,2 százalék körül volt a rágcsálók által rendszeresen látogatott ingatlanok száma, mostanra viszont ez már meghaladja az 1 százalékot is.