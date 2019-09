Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vizsgálóbizottsággal derítenék ki, kik húztak hasznot a Microsoft-beszerzésekből

Az "egyes kormányzati szoftverlicenc beszerzések körülményeinek tisztázására, valamint az ezekkel kapcsolatos korrupció feltárását szolgáló vizsgálóbizottság" létrehozását kezdeményezik ellenzéki képviselők, az erről szóló javaslatot hétfőn nyújtották be a parlamentben. A Microsoft a magyarországi ügyletei miatt milliárdos bírságot fizet az USA-ban.

Az MSZP a többi ellenzéki frakció támogatásával benyújtotta az Országgyűlésnek azt a határozati javaslatot, amelyben parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Microsoft-ügyben - közölte az MTI szerint Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese sajtótájékoztatóján.

Egy amerikai vizsgálat alapján tudható, hogy 2013 és 2015 között a Microsoft nagy kedvezményekkel adott el licenceket és szervizszerződéseket olyan közvetítő cégeknek Magyarországon, amelyek ezeket már piaci áron értékesítették tovább kormányzati intézményeknek, többek között az adóhatóságnak, a rendőrségnek, az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézetnek. Ezeken az üzleteken "valakik" százmilliós, milliárdos hasznot húztak - mondta az ellenzéki politikus. (A vizsgálat szerint az árkülönbözetet "korrupt célokra használták fel" a szereplők.)

A vizsgálóbizottság felállításáról szóló kezdeményezéshez az összes ellenzéki frakció csatlakozott, az erről szóló határozati javaslatot hétfőn benyújtották az Országgyűlésnek, így a parlament dönthet majd az ügyben. A bizottság előtt örömmel hallgatnák meg az üzletet intéző és a később állami pozíciót kapó cégvezetőket, a Fidesz-kormány tagjait és a miniszterelnököt is - tette hozzá Harangozó Tamás, aki szerint a vizsgálóbizottság felállítását indokolja az is, hogy időközben kiderült, az Igazságügyi Minisztérium és a Legfőbb Ügyészség is érintett a botrányban, hiszen 2013-ban és 2014-ben több mint 236 millió forintért vásároltak Microsoft-licenceket.

Csak Orbán Viktor utasítására indul vizsgálat

Az MSZP képviselője Orbán Viktor miniszterelnököt arra szólította fel, hogy "ha nincs takargatnivalója", akkor rendelje el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) vizsgálatát az ügyben. Korábban tíz kormányzati szerv, hivatal, hatóság és minisztérium vezetőjéhez fordult az ügyben, a Kehi vezetője pedig válaszában azt írta, soron kívüli ellenőrzés lefolytatásra a kormány, illetve a miniszterelnök adhat utasítást.

Harangozó további három választ kapott: az innovációs miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez irányította, a legfőbb ügyész az ügyben illetékes Fővárosi Főügyészséghez továbbította a kérdését, míg az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság azt írta, hogy csak abban az esetben vizsgálja a közbeszerzést, amennyiben az a véletlen statisztikai módszerrel vett mintába beleesik (mivel ők "véletlen statisztikai módszerrel" vizsgálódnak).

Sok kérdést tisztáznának

A határozati javaslat szerint a vizsgálóbizottság feladata lenne a következő kérdések tisztázása:

az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) által megnevezett magyar szereplők, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet (OFI) beszerzései esetében milyen mértékben befolyásolták a közbeszerzéseket, azt kinek a részére, illetve kinek az érdekében tették?

Volt-e más olyan magyar állami szerv, amely a befolyásolt közbeszerzési eljárásokban érintett volt, melyek voltak ezek a szervek és a közbeszerzési eljárásokat kinek a részére, illetve kinek az érdekében befolyásolták?

Milyen lépéseket tettek az érintett szervek az események óta a korrupciós kockázat csökkentése érdekében?

Milyen eljárási cselekményeket hajtottak végre a magyar hatóságok az ügyek kivizsgálása és az államot ért kár megtéríttetése érdekében?

Amennyiben az ügyek kivizsgálására hatáskörrel rendelkező magyar hatóságok elmulasztottak megtenni eljárási cselekményeket, ezeket mivel indokolták?

Milyen döntési mechanizmusokat alkalmaztak a korrupcióval érintett ügyekben?

Milyen személyi összefonódások jelentkeztek a korrupcióval érintett ügyekben?

Milyen horizontális, illetve vertikális összefonódások jelentkeztek a korrupcióval érintett ügyekben?

Mi volt a közbenső szereplők közbeiktatásának az oka?

Mely szerveket, személyeket terhel politikai felelősség a kialakult helyzetért?

Összesen bruttó 22,2 milliárd forint értékben 334 darab Microsoft-szoftverlicenc-megrendelést rögzítettek az állami intézmények a központosított közbeszerzési portálon 2013 és 2014 során - közölte korábban a hvg.hu-val a központosított közbeszerzési rendszert működtető Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF). Abban a két évben, amikor a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján rendszerszerűen zajlottak korrupciós Microsoft-licenszbeszerzések.

Az ügy 2019 nyarán dagadt botránnyá - miután az amerikai igazságügyi minisztérium (DoJ) és az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) nyilvánosságra hozták jelentéseiket és a Microsofttal kötött peren kívüli megállapodás szövegét. A Microsoft csak a magyarországi ügyletei miatt 8,7 millió dolláros (2,6 milliárd forint) bírságot fizethet, továbbá 16,5 millió dolláros (5 milliárd forint) kártérítést a magyar, a török, a szaúdi és a thaiföldi tevékenységei kapcsán, de nem kellet elismernie a bűnösségét. Az amerikai ügyészek szerint Magyarországon 2013 és 2015 között legalább 14,6 millió dolláros illegális profitra tett szert a Microsoft azzal, hogy kormányzati szerveknek szoftverlicenszeket értékesített kenőpénzekkel - írta korábban a Portfolio.