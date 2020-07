Vízválasztóhoz ért a bankolás, két oldalról szorítják a bankokat

Több száz éve alatt alig kellett változnia a bankoknak, de az elmúlt években gyors változásra kényszerítették rá őket az új, digitális pénzügyi megoldások. Egyelőre még a hitelpiacon tartják magukat a fintech cégekkel szemben, mert ezek elektronikus útra terelése egyelőre lassú. De kénytelenek lesznek lépni az ügyfélkapcsolati oldalon is.

"A pénzügyi cégek az elmúlt évszázadokban nem sokat változtak, azonban a koronavírus-járvány felgyorsított olyan folyamatokat, amelyek az ügyfelek kényelmes, gyors és biztonságos kiszolgálásáról szólnak" - mondta Nyíri József, a W.UP digitális banki szoftvercég stratégiai ügyfelekért felelős menedzsere az IseeQ munkaerő toborzó és fejvadász cég szakmai körképének. Nyíri szerint a pénzintézetek pár éven belül nemcsak a termékeik szolgáltatásaiban, hanem az ügyfél-kapcsolattartásban is jelentősen meg fognak változni. A marketing digitalizációjáról is egyre gyakrabban lehet hallani, hiszen a fejlődése nem kevésbé fontos eredményeket ért el a pénzügyi világban is.

A nagyobb értékű pénzügyi szolgáltatások - jelzáloghitelek, életbiztosítások - esetében a digitális átállás egyelőre kihívást jelent, mivel az információszerzésre alkalmas új lehetőségeket még nem aknázták ki a cégek. "Ezért nagyon fontos az ügyfelekről legálisan megszerezhető adatmennyiség, amit elemezve ki lehet következtetni akár azt is, hogy például milyen élethelyzetben vannak" - tette hozzá. Az ügyfél tranzakciói pedig mindezt már lehetségessé is teszi.

Húsz évvel ezelőtt a pénzintézetekben főleg bankárok, pénzügyi szakemberek dolgoztak, mára azonban az informatikai alkalmazottak kerültek többségbe. Ez a tendencia nemcsak a bankszektorra jellemző, hiszen a digitális átalakulás által szinte minden nagy cég egy idő után egy nagy szoftvercéggé alakul át. A pénzintézetek mellett világszerte számos vállalat is jelentős összeget költ az IT kapacitás bővítésére. Sőt, a nagyobb bankok már saját informatikai cégeket is üzemeltetnek, hogy a termékeiket gyorsabban piacra dobhassák, hatékonyabban tudjanak kommunikálni, illetve a készpénz mennyiséget minimálisra csökkentsék a fiókjaikban.

Mostanra azonban a bankok kihívókat is kaptak az új fintech cégek felől: már sok ügyfél fordul az olyan szolgáltatók felé, mint a Revolut, Transferwise vagy az N26. Pont ezeknek a megjelenése és sikere miatt mondja azt Mudri György, a FintechX vállalat üzleti vezetője, hogy a hagyományos pénzintézetek számára nem csak a jogszabályi megfelelést biztosító IT-fejlesztés okoz kihívást, hanem a nyílt bankolás komoly innovációs nyomást is jelent számukra az élesedő versenyben. Ennek a versenyhelyzetnek a nyertesei egyrészt az ügyfelek lesznek, másrészt az átrendeződő piacon azok a szereplők, akik a legsikeresebben tudják megugrani a digitális átalakulást.

Ebben a folyamatban szerinte fontos, hogy a nyílt bankolás időszaka előtt mindegyik csatorna, ahol az ügyfelek pénzügyeiket intézték - legyen szó akár bankfiókokról, netbankról vagy mobilbankról - a pénzintézetek által kontrollált terület volt. Most ez a helyzet változik meg gyökeresen. Akár a tech óriások - például a Google, a Facebook vagy az Apple - is könnyen beléphetnek a pénzügyi szolgáltatások piacára, hogy a felhasználók az alkalmazásaikon keresztül bonyolítsák le a pénzügyeiket. Ráadásul bármikor megtörténhet az, hogy ezek a szereplők úgy döntenek, belépnek a pénzügyi szolgáltatók piacára és akkor nem egyszerűen a számlaadataikat ismerik, hanem a keresési, vagy a tartalomfogyasztási szokásaikat is.

Ebben a jövőben a pénzügyi applikációk nem csak tranzakciók létrehozására és az egyenlegek megtekintésére lesznek jók: például a parkolást, a mozijegy-, az ételrendelést is el lehet majd velük intézni. A bankok pedig megszólíthatnak olyan fogyasztókat is, akik csupán az alkalmazást használják, míg a számlavezetést biztosító bank akár teljesen elveszíti a tényleges ügyfélkapcsolatot - vázolt egy jövőképet Mudri.