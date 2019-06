Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Volt: nagy siker volt

A vasárnap hajnalban ért véget 27. Telekom Volt Fesztiválra idén 143 ezren látogattak el - adták hírül a szervezők.

A nyitónapi nézőcsúcs megmutatta, hogy 40 ezer vendéget is kényelmesen képes fogadni és ellátni a terület. Az új helyszín arra is biztosítékot jelent, hogy legalább 10 évre előre tervezni lehessen Sopronban az eseménnyel - mondta Lobenwein Norbert, a Telekom Volt Fesztivál alapítója.

A legnagyobb érdeklődés az első napon fellépő rockbandákat kísérte. Négy napra teljesen megtelt Sopron és környéke. Az utcákon, tereken, éttermekben, kávézókban a megszokottnál jóval többen fordultak meg, a szálláshelyek pedig többszörös áron keltek el.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Volt egyre inkább családi eseménynek számít. Sopronból ezernél is többen érkeztek hozzánk biciklivel és feltűnően sokan hozták magukkal a gyerekeiket is. A gyerekeknek a belépőért egy olyan rajzzal kellett fizetniük, amelyet a Volt inspirált. Négy nap alatt közel 500 rajzot kaptunk, ezek jó része a fesztivál oldalán is megnézhető - mondta Fülöp Zoltán fesztivál másik főszervezője.

A 2020-as fesztivál időpontja július 1-4.