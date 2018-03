Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vonattal utazik? Akkor ez a kedvezmény érdekelni fogja!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) döntése nyomán a MÁV-Start utasai 2018. március 30-tól újabb csúcsidőn kívül közlekedő vonatokra válthatnak ötödével olcsóbb e-vonatjegyet. A húsvéti hosszú hétvégétől így megkétszereződik, naponta 150 közelébe nő a kedvezménnyel igénybe vehető, peremidős járatok száma - adta hírül a vasút.

A MÁV-START a december 10-i menetrendváltástól ad újabb kedvezményeket az önkiszolgáló csatornákon keresztül megvásárolt vasúti menetjegyekre. Akkor az NFM hozzájárulásával öt százalékkal váltak olcsóbbá a jegyautomatás vásárlások, míg az otthon nyomtatott vagy mobileszközön bemutatott menetjegyek ára a korábbi háromszázalékos engedmény helyett tíz százalékkal mérséklődött.

A MÁV-START egyes alacsonyabb kihasználtságú, legalább 100 kilométer távolságra, csúcsidőn kívül közlekedő járataira szóló e-vonatjegyek ára pedig ötödével csökkent. A menetrendi keresőben at jellel jelölt peremidős vonatokra mintegy 62 ezer e-vonatjegyet vásároltak az elmúlt négy hónapban.

A kedvező tapasztalatok miatt a vasúttársaság az eddigi 76 vonat mellett további 72 csúcsidőn kívüli vonatot jelölt ki, amelyeket március 30-tól, azaz nagypéntektől 20 százalékkal olcsóbban lehet igénybe venni e-vonatjeggyel. A nagyarányú kedvezménnyel a Budapest-Szombathely/Zalaegerszeg, Budapest-Tapolca, Budapest-Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa/Keszthely, Budapest-Pécs, Budapest-Eger, Budapest-Sátoraljaújhely, Budapest-Záhony, Budapest-Lőkösháza, Budapest-Szeged, Budapest-Győr és Sopron/Szombathely-Nagykanizsa-Pécs viszonylatokon legalább 100 kilométer távolságra közlekedő egyes vonatok utasai élhetnek.

Az ünnepi hosszú hétvégén a várható jelentős utasforgalom miatt, a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében is érdemes igénybe venni a jegyértékesítő automatákat és egyéb elektronikus vásárlási lehetőségeket. Az online megváltható és a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható, 10 százalékos kedvezményű e-vonatjegyet a decemberi menetrendváltás óta 56 százalékkal többen váltottak meg, mint az egy évvel ezelőtti azonos időszakban. A jegykiadó automaták forgalmára sem lehet panasz, azokból 21 százalékkal többen vásárolták meg az öt százalékos engedménnyel árult jegyet. A kedvezmények bérletvásárlásnál nem vehetők igénybe, de a MÁV-START járatain kívül a GYSEV egyes szolgáltatásaira is érvényesek.

Fotó forrása: MÁV.