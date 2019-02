Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Wizz Air, Telekom, Extreme Digital, NÚSZ - itt vannak a legproblémásabb cégek

Sok magyar panaszkodik a Wizz Air légitársaság és a Magyar Telekom szolgáltatásaira, de a vitákat legtöbbször sikerül egyezséggel lezárni a békéltető testületek előtt.

Wizz Air, Magyar Telekom, eMag, Extreme Digital, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. - legtöbbször ezeknek a cégeknek kellett megjelenniük Budapesti Békéltető Testület tanácsai előtt 2018-ban, de készek voltak a vita gyors, békés lezárására a békéltető testületi eljárásban és egyezséget kötöttek a fogyasztókkal.

Az a magas ügyfélszámmal is magyarázható, hogy ezek a társaságok sokszor keveredtek vitába a kuncsaftjaikkal. Feketelista is van a testület ajánlásait nem teljesítő vállalkozásokról: itt például felbukkan a Digi, az Elmű-Émász, a Telenor, a Kika és az Orangeways cégnév is.

A magyarok leggyakrabban valamilyen kereskedelemmel kapcsolatos ügyben tesznek panaszt, gyakran vitatottak a mobiltelefon- és internet-előfizetések, a parkolási bírságok, a javító-karbantartó szolgáltatások, továbbá a közszolgáltatások. Sokan a békéltetőkhöz fordulnak pénzügyi tárgyú ügyekben, építőipari problémák kapcsán, illetve utazással összefüggő esetek rendezése miatt.

Több mint nyolcezer (8546) megkeresés, ebből 2959-en fogyasztóvédelmi tanács, míg jóval több, mint ötezren (5587) pedig a békéltető testületi eljárás (fogyasztói jogvita) lefolytatását kérték - többek között ez a mérlege a Budapesti Békéltető Testület (BBT) 2018 január és december között vizsgált tevékenységének. "A vitával érintett vállalkozások, legyen szó akár a milliós ügyfélkörrel bíró szolgáltatókról, vagy akár a mikro-, kis- és középvállalkozásokról, ugyanúgy részt vettek a fogyasztóvédelmi vitarendezési eljárásokban és ennek köszönhetően megoldódtak a vitás ügyek" - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Baranovszky György, a BBT elnök. Egyre több olyan vitás ügy is van, amelyben a fogyasztók már eleve sérült állapotban kapják meg a megrendelt termékeket, a csereigényüket mégis elutasították.

Az 5739 lezárt ügyből összesen 3068 függött össze valamilyen szolgáltatás igénybevételével. A leginkább problémás területek közül kiemelkedik a közlekedési szolgáltatás, a levél- és csomagküldés vagy éppen a mobiltelefon- és az internet-előfizetések, valamint a közszolgáltatások, például a szemétszállítás. A pénzügyi tárgyú ügyek száma (315) nem volt jelentős, ide tartoztak például a fogyasztói csoportokkal, hallgatói hitellel kapcsolatos eljárások. Az építőipari szolgáltatások, habár kevesebb, mint kétszázas nagyságrendet (183) képviseltek, a sokszor milliós ügyérték miatt jelentősek voltak, hiszen kivitelezési szerződésekkel, lakásfelújításokkal kapcsolatban is többen kérték a minden nap ülésező BBT segítségét.

A testület alapvetően nem igazságot tesz a felek a felek között, hanem eléri, hogy egyezségre jussanak egymással. Ingyenes, gyors, egyszerű eljárást kínálnak, így jó esetben kihagyható a bírósági szakasz. Például ha egy autós vitába keveredik egy parkolócéggel, akkor a testület előtt egyezségre juthatnak: halasztást, ütemes fizetést, vagy elengedés is lehet a vita vége.