Zászlóellenőrzést tartott a hatóság - bírságot is kiszabtak

Országszerte 651 üzletben tartottak "zászlóellenőrzést" a Nébih szervezésében a járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyelői. A csomagolatlan friss sertéshúsok származására vonatkozó kötelező tájékoztatást, valamint ezen termékek nyomonkövethetőségét ellenőrizték. Negyven esetben figyelmeztetést, nyomonkövetési problémák miatt 13 alkalommal, összesen több mint 4 millió forint értékben bírságot szabtak ki - közölte a Nébih.

2020. január 15-e óta kötelező feltüntetni a friss sertéshúsok származására vonatkozó információkat a végső fogyasztóknak értékesítő üzletekben. Az új szabályozás lényege, hogy a vásárlók még a vásárlást megelőzően egyértelmű információt kapjanak a húsok származási helyéről. A nem előrecsomagolt friss vagy hűtött sertéshúsok mellett az eladóhelyen szerepeltetni kell - meghatározott és minimum formai követelmények szerint - a származási ország nevét. A 200 négyzetmétert meghaladó alapterületű üzleteknél a kiírás mellett a származási ország zászlóját is fel kell tüntetni. Amennyiben a vágóállat tartási helye és levágása szerinti ország eltér, mindkettőt szerepeltetni kell - írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a közleményében.

A Nébih koordinálásával országszerte 651-ben üzletben ellenőrizték júniusban az élelmiszerlánc-felügyelők, a fogyasztói tájékoztatók mellett a friss húsok nyomonkövethetőségét is vizsgálták. Az akció hiper/szupermarketeket, élelmiszerüzleteket és húsboltokat egyaránt érintett. A származási ország szöveges feltüntetése - ami mindenhol kötelező - szinte minden egységben megfelelő volt. Mindössze az üzletek 8 százalékában, jellemzően a húsboltokban, tapasztalták ennek hiányát az ellenőrök.

A 200 négyzetmétert meghaladó alapterületű üzletek 80 százalékánál helyesen alkalmazták a származási országra utaló zászlókat is. Sőt, a szakemberek több, 200 négyzetméternél kisebb élelmiszerüzletben és néhány húsboltban is azt tapasztalták, hogy használták a zászlós megjelenítést, ezzel is segítve a vásárlók tájékoztatását.

Az ellenőrzések alkalmával tapasztalt hiányosságokat a legtöbb helyen azonnal pótolták. Ahol erre nem volt lehetőség, ott az ellenőrök határidő megadása mellett kötelezték az üzemeltetőt a pótlásra.

A származás feltüntetése mellett a szakemberek az egységek friss húsokra vonatkozó nyomonkövetési rendszerét is vizsgálták. Ennek során is csupán néhány esetben tapasztaltak problémát. Az akció során a részleges és kisebb hiányosságok miatt 40 esetben figyelmeztetésben részesítették a vállalkozásokat. A nyomonkövetési problémákkal összefüggésben 13 alkalommal szabtak ki bírságot, összesen több mint 4 millió forint értékben.

Július 15. óta - a vásárlók és az ágazati szereplők pozitív visszajelzései alapján - a pultból kínált baromfi-, juh- és kecskehús esetében is fel kell tüntetni a származási országot. A későbbiekben a hatóság ezen termékköröknél is vizsgálja majd, hogy sikerült-e megfelelően beépíteni az új előírást a gyakorlatba - közölte a Nébih.