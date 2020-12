Zöldséget, gyümölcsöt házhoz - új szereplő nevezett be a versenybe

Kizárólag magyar termelőktől származó, Magyarországon termelt termékeket, elsősorban zöldségeket, gyümölcsöket szállít házhoz a nemrég elindult itthoni.hu online áruház. Vona Titusz, az áruházat működtető cég ügyvezetője a Bukszának - a Napi.hu szerkesztőségi blogjának - beszélt az indulásról, a járványról, a megizzadó futárokról, a versenytársakról, a tervekről.

- Pár hónapja indult el az elsősorban magyar zöldségekre, gyümölcsökre koncentráló itthoni.hu online bolt. Mi volt az alapötlet?

- Azért vágtunk bele, mert szerintünk sok üzletben gyenge minőségű az áru, ráadásul szerintünk drágák. Ez pedig még az ország éléskamrájaként is emelgetett Alföldön is így van. Amúgy pedig nem vagyunk boltba járó típusok, inkább jöjjön házhoz a finomság.

- Az elmúlt időszakban a nagy élelmiszer-kereskedelmi láncok, piacok és kereskedők is a magyar termékek forgalmazására helyezték a fókuszt. Egyre fokozódik ezen a téren a verseny...

- Sok panaszt hallunk a termelők részéről, hogy az élelmiszer-kereskedelmi láncok nagyon szigorú feltételeket szabnak. Az alapítók közgazdászok, van megélhetést biztosító állásunk, nem egyik napról a másikra akarunk meggazdagodni ebből. Mi egy "win-win-win szituációt" igyekszünk teremteni, ahol a termelő mellett a végfelhasználó is elégedett, és természetesen mindeközben mi is azok vagyunk.

Csak minőségi árut veszünk át, alapelvünk, hogy rossz minőség nem kerülhet a csomagokba. Mi a letisztultsággal, a környezetbarátsággal és a minőséggel tudunk talán kitűnni. Emellett csak szombat délelőtt szállítunk, miközben a hétvége mindkét napján piacokon is árulunk, így csökkentve a maradék mennyiségét. Emellett még adományozunk is heti rendszerességgel egy szeretetszolgálat által üzemeltetett, rászoruló családokat segítő központ részére. Mindezeknek megfelelően szinte nincs raktárkészletünk, amiben állna a pénzünk. Az itthoni.hu által forgalmazott termékek kizárólag magyar termékek, jellemzően kímélő gazdálkodásban "teremtek". Ugyanakkor teret adunk a termékpalettánkon a magyar kivinek és a magyar citromnak is. Pont ezek miatt például a szőlőt már le kellett venni a palettáról, mivel már nem terem meg hazánkban, míg a banán jó eséllyel soha nem is fog felkerülni.

- Mikor kezdték az oldal létrehozását, mekkora befektetésre volt szükség ehhez és miből finanszírozták?

- Idén júliusban jelentünk meg a piacon, de kezdetben szó szerint még csak néhány piacon árusítottunk. Időbe telt, míg megtaláltuk a megfelelő partnereket, illetve míg felállt az általunk megálmodott, egyszerűen kezelhető webshop. Az első online vásárlónk szeptember elején kattintott a megrendelem gombra. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem emlékszünk a nevére, azóta is törzsvásárlónk. Saját tőkéből, néhány milliót tettek bele az alapítók, én viszem az operatív munkát. Ami a finanszírozást illeti, próbáltunk hitelt felvenni, pályázni, de kezdő vállalkozásként nem volt lehetőség.

- A járvány miatt sok vásárló tért át az online vásárlásra, rendelésre. Emiatt indították az oldalt vagy a járvány "közbejött"?

- A világ az online vásárlás irányába halad, ezt mindenki érzékeli. A járványhullámok között lett az évekkel ezelőtti ötletből vállalkozás. Kár tagadni, hogy a járvány tolt egy erőteljeset az online értékesítés szekerén, ami a járvány ellaposodásával is nyilván hatással lesz. A járvány csak ráerősített arra, hogy ha a minőségi magyar árut el akarjuk juttatni a termőterületről az attól távolabb lakó fogyasztóhoz, akkor az leginkább online rendeléssel és házhoz szállítással lehetséges. Sok magyar vásárlóra igaz, hogy a gyümölcs- vagy zöldségvásárlásnál a személyes szemrevételezést és "tipitapit" fontosnak tartja. Na, ezen a szokáson jó eséllyel a koronavírus-járvány változtatni fog. Ráadásul egyre nagyobb réteg igyekszik egészségtudatosan táplálkozni, már nem veszi meg az ugyan olcsó, de sokszor rossz minőségű gyümölcsöt vagy zöldséget.

- Azért egy ilyen webáruház elindítása kockázatos és nehézségekbe ütközik, gondolok itt a logisztikai háttérre, a kiszállítás menedzselésére, a termelőkkel való kapcsolat kialakítására.

- Tisztában voltunk azzal, hogy az indulás sem lesz könnyű és utána a cég működtetése, sőt a mai napig jönnek elő újabb és újabb megoldandó problémák, feladatok. Egy egyszerű, letisztult, de ugyanakkor jól működő webáruház létrehozása nem olyan könnyű, mint elsőre gondoltuk volna. A környezettudatosság biztosítása is tervezést, utánajárást igényelt: megtalálni a megfelelő partnereket, ahonnan a papír- és lebomló zacskók valamint faládák beszerzésre kerülnek. A megfelelő termékek biztosításához nagyon sok helyről kell beszerezni az árut, hetente megfordulunk Szolnok mellett a teljesség igénye nélkül Kecskeméten, Kiskőrösön, Kerekegyházán, Tiszakécskén, Csongrádon, Szentesen, Lajosmizsén, Nagykörűben. Továbbá megfelelő embereket kell találni, akik megbízhatóak.

Éppen ezért saját futárokkal dolgozunk, és ezt így is tervezzük a jövőben is. Folyamatosan változik a termékpaletta és részben változnak az árak is. Míg nyár végén az őszibarack és a szőlő volt a slágertermék, addig a télre fordulva az alma mellé egyebek után is kellett nézni. Ma már füstölt húsokat, mézeket, lekvárokat, tésztát, tojást, mákot és diót is árulunk. Az idény szerint folyamatosan változik a termékpaletta. Mindez állandó időt és utánajárást igényel.

- Az első hónaphoz képest most mennyivel nagyobb a forgalom - darabszámban és értékben egyaránt?

- Idén szeptember első hétvégéjén indultunk. Kevés adat áll még rendelkezésre, de egyelőre az látszik, hogy havonta duplázzuk a forgalmat és a megrendelésszámot egyaránt. Ez nyilván nem lesz tartható a végtelenségig.

- Mekkora az átlagos kosárérték?

- Egy-egy megrendelés értéke átlagosan 8-9 ezer forint. A csomagok súlya pedig eltérő, de van, hogy megizzadnak a futárok.

- Éves távlatban mekkora növekedéssel számolnak? Mondjuk jövőre és 2022-ben havi vagy heti szinten mekkora megrendelésszám és forgalom a cél?

- Elégedettek vagyunk a jelenlegi növekedéssel.

- Ez számszerűsítve? Ahogy mondta, a havi duplázódás nem tartható sokáig...

- 2022-től éves szinten a 20 százalékos többletnek örülnénk. Az a lényeg, hogy nem akarunk eszetlenül bővülni, a minőséget mindvégig fenn akarjuk tartani. A növekedés mértékének megfelelően folyamatosan fejlesztjük az erőforrásainkat. Lényegesnek tartjuk és a modell működőképességét igazolja, hogy nagyon sok a visszatérő vásárló. Aki egyszer rendelt, szinte száz százalékban újra megteszi. Visszatérve a növekedésre, a mostani tempó bizonyára lassulni fog, de nem látjuk akadályát annak, hogy jövő ilyenkor ezres nagyságrendű megrendelésünk legyen hetente. 2022-ben már szeretnénk az összes dunántúli nagyvárosban komoly tényező lenni

- Kit tartanak a fő versenytársaknak: Tesco online, Auchan online, Spar online, Kifli.hu - vagy a piacok és az ottani kereskedők?

- Az említett nagyok más pályán játszanak. Egyrészt össze sem lehet hasonlítani az ügyfélszámot és az árbevételt. A hozzánk hasonlóan minőségi magyar termékeket árusító boltokat és piacokat tekintjük versenytársainknak. Az a cél, hogy ezeken az árakon mi minimum olyan minőséget tudjunk az ajtóig szállítani, mint amilyet ezek a boltok és piacok tudnak házhoz szállítás nélkül.

- Becslésük szerint mennyivel olcsóbbak, mint mondjuk az élelmiszerláncok?

- Ár-érték arányban szerintünk sokkal jobbak vagyunk. A diszkontláncokkal versenyképesek az áraink, úgy gondoljuk, hogy sok gyümölcsnél, zöldségnél jobb minőséget kínálunk. Az élelmiszer-webshopokkal pedig bőven álljuk az árversenyt is.

- Az élelmiszer-szállítás, azon belül is a hústermékek szállítása szigorú szabályokhoz van kötve. Hogyan oldják meg a kiszállítást? Partnerrel vagy saját gárdával, járműflottával?

- Csak füstölt húsárut árulunk, nyershúst, tőkehúst, romlandó termékeket nem, így könnyen meg tudunk felelni a követelményeknek. A kolbászok például szinte egyenesen az őstermelőtől mennek a megrendelőkhöz.

- Jelenleg Budapestre és környékére, Fehérvárra és a Velencei-tó környékére, Veszprém megye több településére és Jász-Nagykun-Szolnok megye több részére szállítanak. Mikor várható további terjeszkedés?

- Tavasszal, amikor beindulnak a magyar gyümölcsök, többek között a szamóca, cseresznye, meggy, barack. Alapvetően nyugat-magyarországi terjeszkedésben gondolkodunk, mert azok messze vannak az Alföldtől, az éléskamrától, ott nyílik számunkra igazán terep.