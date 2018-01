Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Zuglói erőművet vett az ALTEO

A Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója és az ALTEO Csoport a mai napon aláírta azt az üzletrész adásvételi szerződést, amely feltételeinek teljesülését követően a Zugló-Therm Erőmű többségi tulajdonrésze is az ALTEO Csoport tagvállalata, a Sinergy Kft. birtokába kerül.

A tőzsdén jegyzett energetikai vállalatcsoport jelenleg 49 százalékos kisebbségi tulajdonrészt birtokol az erőműben, amelynek műszaki üzemeltetését is végzi, illetve amely az ALTEO virtuális erőművének is tagja. Az ügylet zárására a szükséges engedélyek megszerzését követően, várhatóan 2018 májusában kerülhet sor. Az Üzletrész adásvételi szerződés tárgyát képező 51 százalékos tulajdonrészt jelenleg az NKM Földgázszolgáltató Zrt. birtokolja. (Nagy tervekről vallott a magyar sikercég - irány Németország?)

A Zugló-Therm Kft.-t az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (az egykori FŐGÁZ) és a 2015 májusa óta az ALTEO Csoport tagjaként működő Sinergy Kft. alapította a Budapest XIV. kerületében található fűtőerőmű korszerűsítésére és üzemeltetésére.

A blokkfűtőerőmű, amely 18 MW villamos- és 17 MW hőteljesítménnyel rendelkezik, fedezi a körzeti távhőrendszer hőigényének több mint 30 százalékát és 15 éves futamidejű szerződés keretében szolgáltatja a hőenergiát a távhőszolgáltató részére. A fűtőerőművet az ALTEO Csoport jelenleg is saját személyzettel üzemelteti, az tagja az energetikai vállalatcsoport virtuális erőművének - közölte a cég.

"Ez a most elindított tranzakció szervesen illeszkedik az ALTEO kiserőművi stratégiájába, hiszen a megújuló energiaforrások minél teljesebb kihasználásához elengedhetetlen a korszerű, magas hatásfokú földgázalapú erőművi kapacitások megléte is. Azzal, hogy a Zugló-Therm Erőműve teljes egészében a vállalatcsoport tulajdonába kerül, lehetőségünk nyílik arra, hogy minél hatékonyabban kihasználjuk az egységben lévő lehetőségeket." - emelte ki Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezetője. A lépés nem veszélyezteti az erőmű által jelenleg biztosított távfűtési célú hőszolgáltatást, az ALTEO Csoportnak továbbra is kiemelt prioritást jelent a hőfogyasztók legmagasabb szintű kiszolgálása.

"A Nemzeti Közművek közel 4,5 millió lakossági és versenypiaci földgáz- és áramfogyasztó felelős szolgáltatójaként mindig kiemelt figyelmet kell fordítson tevékenységének racionalizálására és az optimális működés elérésére. Minden területen keressük a szinergia lehetőségeket, amelyek megvalósítására jelen esetben az a leginkább megfelelő megoldás, ha tulajdonunkban lévő részvényeket értékesítjük. Biztos vagyok benne, hogy az ALTEO Csoport, mint többségi tulajdonos személyében a legjobb kezekben lesz a Zugló-Therm" - mondta Kóbor György, a Nemzeti Közművek elnök-vezérigazgatója.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK