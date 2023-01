Az amerikai mezőgazdasági minisztérium a héten jóváhagyta az első méheknek szánt vakcinát, mellyel a nyúlós (vagy amerikai) költésrothadástól lehet majd megvédeni az állatokat. Ez az első rovaroknak szánt vakcina, amely engedélyt kapott az országban, a tudósok pedig remélik, hogy ezzel kitaposhatják az utat a globális méhpopulációt megtizedelő egyéb vírusok és kártevők megfékezéséhez is – írja a Telex a New York Times-ra hivatkozva.

A vakcinát Dalan Animal Health nevű cég fejlesztette ki. A nyúlós költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése.

Egyetlen méhkirálynővel lehetséges a teljes kolóniát immunizálni

A portál úgy fogalmaz: korábban a betegséget az antibiotikumok mellett főként úgy lehetett megfékezni, hogy az érintett kolóniát és minden ott használt felszerelést elégettek. A vakcinával most nemcsak változtathatnak ezen, de Dalail Freitak, a Grazi Egyetem méheket kutató docense szerint azt is megváltoztathatják, ahogy a tudósok gondolkodnak az állategészségügyről. Mint mondta, világszerte több millió méhkaptár létezik, és bár a méhek mögött eddig nem volt robusztus egészségügyi rendszer, most végre az ő ellenálló képességüket is tudják fejleszteni. A tudósok sokáig azt hitték, hogy a rovarok antitestek híján nem tudnak immunitást szerezni az őket sújtó betegségekkel szemben. 2015-ben Freitak és két másik kutató megtalálta azt a fehérjét, amellyel ki lehet váltani az immunválaszt, és arra is rájöttek, hogy egyetlen méhkirálynővel lehetséges egy teljes kolóniát immunizálni. Ezután döntöttek úgy, hogy a nyúlós költésrothadás lesz az első betegség, amit megpróbálnak legyűrni, így született meg a vakcina.