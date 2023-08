Vaszkó László a vásárzárást követően vasárnap este az MTI-nek elmondta: érzékelhető volt a termelői bizonytalanság a jövőt illetően, elsősorban amiatt, hogy nagy mennyiségű, olcsó ukrán gabona áraszthatja el az európai piacokat, ami kilátástalan helyzetbe hozhatja a magyar gazdákat.

A szakmai konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken arról cseréltek véleményt a résztvevők, min kell változtatni, hogy versenyképesebb legyen a magyar mezőgazdaság, ne kerüljön veszélybe a gazdák megélhetése, a magyar emberek pedig hozzájuthassanak a jó minőségű magyar termékekhez - közölte a szakember.

Vaszkó László az ágazat jövőjébe vetett bizalom jeleként értékelte, hogy számos üzletkötés is létrejött az expón, elsősorban modern mezőgazdasági gépek találtak gazdára. Hozzátette: nagy számban voltak jelen az expón külföldi – mások mellett szlovák, lengyel, cseh – szakemberek, akik a magyar gazdákkal keresték az együttműködést.

A szakmai tanácskozásokon a növénytermesztők körében megfogalmazódott az igény a rendszerezett tudásra, ugyanis, mint többen jelezték, átfogó, rendszerezett szaktanácsadás még nem elérhető Magyarországon – mondta a vásárigazgató.

Kitért arra, hogy az idei expón már megjelent az új generáció, amely a jövőben továbbviszi szülei mezőgazdasági vállalkozását, és megkezdődött a kapcsolatfelvétel a fiatal gazdák között. Vaszkó László összegzésében sikeresnek nevezte az idei Farmer Expót, amelyen csaknem háromszáz kiállító jelent meg.

Beszámolt arról, hogy a közönségprogramok is teltházasok voltak. Az idén sok gyerek is ellátogatott szüleivel a vásárba, az ő érdeklődésüket az állatbemutatók mellett a leginkább a gigantikus méretű mezőgazdasági gépek váltották ki, amelyekre fel is mászhattak – közölte a vásárigazgató.