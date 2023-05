A Google már régóta dolgozik azon, hogy a mesterséges intelligencia segítségével segítsen kezelni az éghajlati válságot; az erőfeszítések részeként 80 országra terjeszti ki árvíz-előrejelzési kapacitásait.

A szolgáltatás 60 új, afrikai, ázsiai-csendes-óceáni, európai, dél- és közép-amerikai országgal bővül, köztük Magyarországgal is.

A kormányok, segélyszervezetek és magánszemélyek ezekben a régiókban mostantól akár már hét nappal korábban (48 órával hamarabb, mint tavaly) hozzáférhetnek a kritikus információkhoz.

Így a Flood Hubnak, a Google platformjának köszönhetően felkészülhetnek az árvizekre és alkalmazkodhatnak a változó körülményekhez.

A felület 460 millió ember által lakott területen jeleníti meg a folyóvízi árvizek előrejelzéseit, megmutatva, hogy azok mikor és hol fognak bekövetkezni.

Az alkalmazás készítői figyelmeztetnek az árvízkárok helyreállítási költségeire, megelőzésként viszont segíthet a Flood Hub applikáció.

