Ukrán gabona: több mint húsz vegyszer az EU tiltólistáján, Amerika is beszáll

Nem várható, hogy Brüsszel beavatkozása nélkül belátható időn belül kiszorulna az európai piacról az egyre nagyobb mennyiségben érkező ukrán gabona. Sőt, az Egyesült Államok és a nemzetközi agráróriások az alternatív útvonalak logisztikai fejlesztéséről döntöttek, a fekete-tengeri szállítás pedig bármikor leállhat. A Nébih a Napi.hu-t arról tájékoztatta, a gabonafélék mellett jelentős mennyiségű liszt is érkezik hazánkba. Az ellenőrzések azért is fontosak, mert Ukrajnában 22 olyan hatóanyag is felhasználható a növénytermesztésben, ami az EU-ban már be van tiltva.