Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne hagyjon fel a világszerte több mint hatmillió halálos áldozatot követelő vírus elleni küzdelemmel - idézi az igazgatót az Euronews.

„Még nem tartunk ott. De a végét már látni” – fogalmazott.

Az ENSZ szakosított szervezete a múlt héten jelentette, hogy a halálozási adatok 2020 március óta nem tapasztalt alacsony szinten vannak.

A WHO járványügyi szakértője fontosnak tartotta kiemelni, hogy a szervezet továbbra is számít a koronavírus-járvány hullámaira, de a világnak most az oltóanyagokkal és a vírusellenes gyógyszerekkel olyan eszközök vannak a kezében, amelyekkel meg lehet előzni a súlyos megbetegedéseket.

A mostani nyilatkozat volt a legoptimistább a WHO részéről azóta, hogy a COVID-19-et nemzetközi vészhelyzetnek nyilvánította, és 2020 márciusától kezdve világjárványként azonosították.