Az amerikai légügyi hivatal szerint összesen 6834 olyan repülőgép – és néhány helikopter – van az Egyesült Államokban, amelyek magasságmeghatározó rendszerét megzavarhatja az 5G – írja a hvg.hu.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) november elején egy komoly figyelmeztetést tett közzé az 5G miatt. A szervezet szerint az 5G-s mobilhálózatok frekvenciatartományának kiterjesztése interferenciát okozhat a repülőgépek navigációs rendszereiben. Az FAA most újabb felhívást tett közzé, ami ennél már eggyel konkrétabb, ezzel együtt pedig egy fokkal ijesztőbb is.

A szervezet szerint az 5G-s hálózat megzavarhatja a repülőgépek rádiós magasságmeghatározó rendszerét, ami megmondja a pilótáknak, hogy mekkora távolságra vannak a földtől. Ez akkor hasznos, ha a látási viszonyok miatt nem tudni, hogy pontosan mennyit lehet még ereszkedni a biztonságos leszálláshoz.

Az FAA most azt mondja, összesen 6834 repülőgépnél nem javasolja, hogy a pilóták erre a rendszerre támaszkodjanak, mert az 5G megzavarhatja ezt a jelet. A felhívás néhány, az Egyesült Államokban közlekedő helikopterre is érvényes – mutat rá a The Verge.

A most bevezetett korlátozások azt jelentik, hogy fennakadás várható az amerikai légkiközlekedésben.

Emiatt ugyanis előfordulhat, hogy bizonyos járatokat nem engednek felszállni a rossz látási viszonyok miatt, vagy azokat más repülőterekre irányítják át.

Az FAA amellett, hogy együttműködik a szolgáltatókkal, mentességet is ad azoknak a légitársaságoknak, amelyek bizonyítani tudják, hogy a rendszerüket nem zavarja az 5G-s jel.