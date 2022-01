A NATO komolyan veszi az Oroszország és Ukrajna között kialakult feszült helyzetet, még akkor is, ha próbál megállapodásra jutni Moszkvával. A szlovák kormány is tárgyal erről, mivel 1945 óta nem került az ország ilyen közel egy háborús konfliktushoz - írja a pozsonyi Új Szó.

„Az európai kontinens szempontjából a helyzet talán most a legrosszabb a második világháború vége óta... Orosz részről is olyan eszközök telepítését regisztráljuk, amelyek hatótávolságukban Szlovákia területét is érintik” – mondta Jaroslav Naď védelmi miniszter. „A helyzet Ukrajna keleti határán súlyos és feszült. De ezt nem Ukrajna vagy bármely NATO-tagállam okozta. Egyikünk sem fenyegeti Oroszországot, egyikünknek sincs területi követelése Oroszországgal szemben.”

Az szlovákiai politikai ellenzékhez tartozó Hang - Szociáldemokrácia párt is egyetért a kormány álláspontjával. „Szlovákia az EU és a NATO tagja, és ezekben a csoportosulásokban azoknak az oldalán kell állnia, akik az erőszakos megoldások helyett a párbeszédet támogatják” – mondta a Peter Krmec, a párt tagja.

A szakértők egyetértenek abban, hogy egy ukrajnai háború súlyos következményekkel járna Szlovákiára nézve. Elsősorban jelentős menekülthullámot okozna, mivel Szlovákia határos Ukrajnával - mondta Radoslav Stefancik politológus. Ezzel eljönne a "hóhért akasztják" esete, ugyanis 2015-2016-ban Szlovákia nem volt szolidáris az európai menekülthullám frontországaival, amit most visszakaphat.