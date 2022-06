A piaci elemzők is 50 bázispontú kamatnövelést vártak és ugyanilyen mértékű emelésre számítanak a jegybank legközelebbi, júliusi kamatdöntő ülésén is, miután már áprilisban is 50 bázispontú emelést hajtott végre a központi bank - írja az MTI.

A Bank of Canada szerdai közleményében jelezte, hogy a Kormányzótanács "szükségesnek látja a kamatláb további emelését és kész további lépéseket tenni, hogy az inflációt visszaszorítsa a 2 százalékos célra".

Kanadában az éves infláció 31 éve a legmagasabb, 6,8 százalék volt áprilisban, amikor az élelmiszerárak a 80-as évek eleje óta a legnagyobb mértékben emelkedtek.