Vasárnap rajtol el a 22. labdarúgó-világbajnokság, melynek házigazdája ezúttal Katar lesz. A torna körüli viták ellenére úgy tűnik, az esemény a kiskereskedelmi ágazat számára is kedvező lesz - írja a RetailGazette kiskereskedelmi szakportál.

Érdemes azzal kezdeni, hogy az előrejelzések szerint azonban az első téli világbajnokság kevesebb bevételt hoz majd, mint a korábbi tornák: a VoucherCodes 2022 World Cup Spending Report előrejelzése szerint a fogyasztói kiadások 17,1 százalékkal, vagyis mintegy 413 millió fonttal csökkennek a 2018-as eseményhez képest.

Kocsma helyett otthonról néznék a meccseket

Ennek ellenére az előrejelzésekből az derül ki, hogy a szupermarketek lesznek a nagy nyertesek Nagy-Britanniában. A kiskereskedelmi vezetők arra számítanak, hogy a vásárlók idén elkerülik a kocsmákat és szórakozóhelyeket, és inkább otthon nézik a mérkőzéseket. Az M&S (Marks & Spencer) kutatása például kimutatta, hogy vásárlóinak több mint fele tervezi, hogy minden meccset megnéz, valamint többen szeretnék otthon vagy a barátoknál nézni a mérkőzéseket, mint a kocsmában.

Az M&S vásárlóinak több mint egyharmada azt is elmondta, hogy karácsony előtt kevesebbszer tervez kimozdulni egy italra, hogy ezzel is pénzt spóroljon. A Tesco is az eladások fellendülésére számít, bár a cég vezetője hozzátette, hogy a torna időzítése a karácsonyi csúcsidőszak miatt logisztikai kihívásokat jelent.

Ajánlatokkal jelentkeznek a vb-re

A Tesco azt állítja, masszív terveik vannak arra, hogy minden olyan termékcsalád, amely jellemzően népszerű a futballesemények idején, mint például a pizza, a chipsek és az italok, elérhető legyen.

De az Iceland például november 14. és 28. között egy "Pizza World Cup Meal Deal" nevű ajénlattal jelentkezik az üzletekben és online, amely 8 fontért két pizzát, két köretet és egy ajándék focilabdát is tartalmaz. Érdemes azt is hozzátenni, hogy a mostani világbajnokság viszont nem volt mentes a botrányoktól: az események rendezőinek kiválasztása hemzsegett a korrupciós botrányoktól, valamint felmerültek emberi jogi visszaélések is.