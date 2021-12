A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének előrejelzése alapján a fenyőfaárak a tavalyihoz képest idén decemberben 10-20 százalékkal emelkednek: a lucfenyő 4-5 ezer forintért, az ezüstfenyőt 5-6 ezer forint között, míg a nordmann fenyőt 7 ezer forint körüli áron lehet majd megvásárolni méterenként. A kínálat is valamivel szűkösebb lesz, mint az előző években, de aki akar, az kap fát, legfeljebb drágábban és többet kell válogatnia.

Az idei szűkebb kínálatnak számos oka van. Az ellátási lánc zavarai befolyásolták a teherautók és a szállítmányozás elérhetőségét. És általában véve ezek a költségek is emelkedtek a termelők számára. A szélsőséges időjárási eseményekkel is meg kell küzdeni, és a karácsonyfák termőterületének általános csökkenése is hatással van a piacra. De az egyik fő ok, amiért nem találja a tökéletes fenyőt, 2008-ra és a pénzügyi válságra vezethető vissza - kezdi összefoglalóját a Modernfarmer nevű szakportál.

Más iparágakkal együtt a gazdákat is súlyosan érintette a nagy recesszió. A karácsonyfatermesztők pedig extra nyomás alá kerültek, mivel nem egyetlen szezonra, hanem több mint egy évtizedre előre kellett prognosztizálniuk. Míg a gabona- vagy takarmánynövény-termelők az előrejelzések és a költségek alapján évről évre változtathatják a termelést, addig a fatenyésztők hosszú távra vannak lekötve. "A legtöbb gazdaságunk tízéves vetésforgót alkalmaz" - mondja Marsha Gray, a karácsonyfák promóciós bizottságának ügyvezető igazgatója.

A csemetéknél általában két-három évig tart, amíg a faiskolában vagy a nagykereskedőnél elkezdik a termesztést, majd további nyolc-tíz évig növekednek az ültetvényen. 2008-ban sok fatenyésztő egyszerűen nem tudott kitartani az üzlet mellett. Nem volt elég pénzük egy olyan növény ültetésére, amely egy évtizedig nem térült volna meg, vagy pedig jócskán vissza kellett venniük a termelést. És 13 évvel később - vagyis egy karácsonyfa teljes növekedési ciklusa alatt - itt vagyunk.

"Most 2032-re, 2030-ra tekintek, amikor idén tavasszal ültetni fogok" - mondja Russell Wagner, a Pennsylvaniai Karácsonyfa Termesztők Szövetségének elnöke, aki maga is termesztő, a pennsylvaniai Heginsben található TLC Tree Farmon. Röviddel a 2008-as recesszió után Wagner nyugdíjba vonult a kilenctől ötig tartó állásából, és úgy gondolta, hogy egy kicsit visszavesz a fafarmján.

Nem tudott sokáig távol maradni a farmtól, egy-két évvel később felpörgette a termelést. Idén már nincs annyi fája, mint korábban. Normális esetben karácsony napjáig nyitva tartaná azoknak, akik maguk vágják a fákat.

"Sokan érdeklődnek a jövő évre tartogatott fák iránt, és azt kérdezik: 'Mikor engednek be minket azokra a mezőkre?'. Jövőre" - mondja Wagner.

Természetesen nem kizárólag az egy évtizeddel korábban hozott döntések befolyásolják a termőterületeket. Még a világ összes tervezése ellenére sem menekülhetnek a gazdák az időjárás elől. Idén a szélsőséges időjárási jelenségek nagyban közrejátszottak. A perzselő hőségtől a hirtelen áradásokig a termelők sok dologtól szenvednek. "Általában még kilenc évünk van arra, hogy behozzuk a lemaradást. Extra ültetést végezhetünk, megnyújthatjuk a fát, egy tízéves időszak alatt sok mindent megtehetnek a termelők, hogy a fákat időben piacra juttassák" - magyarázta a termelő.

Ez 2021-ben nem így lesz. A rendkívüli hőség Oregonban - abban az államban, ahol az USDA 2017-es adatai szerint a legtöbb karácsonyfát termesztik az országban - néhány fát valósággal leégetett a nap, és a zsenge fiatal hajtások halványzöldből élénkvörösre színeződtek. Magyarországon ugyan erős időjárási szélsőségek voltak az elmúlt 10-15 évben, de idén nem volt a csemetéket felperzselő hőség. Inkább a kiegyenlítetlen csapadékeloszlás rontott a termés minőségén.