A 10,1 milliós lakosú Svédországban a Worldometer adatai szerint 1,7 millió koronavírus-beteget regisztráltak, nagy többségük már meggyógyult.

Becslések szerinti a szaglásvesztés 300 ezer embert érinthetett - olvasható a portálon.

Svédországban két klinika foglalkozik szaglás- és ízlelési zavarokkal, az egyik a Karolinska Egyetemi Kórház Huddinge-ben, a másik Lundban. Míg az első szeptemberben nyílt meg, a lundi már több éve létezik.

Bár szaglásvesztés előállhat fejsérülés vagy neurológiai problémák miatt is, most a Covid-19 az elsődleges kiváltó ok. Utóbbi ráadásul a szaglás torzulását is okozhatja.

A vanília fagylalt kivételével mindennek olyan szaga van, mint a cigarettacsikknek vagy a rothadt húsnak. Ránézek egy eperre és olyan büdös, hogy elhányom magam

- nyilatkozta egy nő, aki 2020 tavaszán kapta el a kórt.