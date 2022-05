Nem kell átalakítani a romániai adórendszert ahhoz, hogy megoldódjanak az államháztartás gondjai, hanem fel kell számolni az adófizetési kedvezményeket és adómentességeket, idézi a Maszol Lucian Croitoru, Mugur Isărescu Románia korábbi miniszterelnökének egyik tanácsadója.

„32 év alatt a költségvetési bevételek soha nem haladták meg a GDP 31 százalékát. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Nem akarok véleményt mondani a progresszív adózás bevezetésének a szükségességéről, de az a véleményem, hogy a költségvetési bevételek növelése könnyen megoldható a különféle kategóriák bevételeire vonatkozó adóügyi felmentések tömkelegének a megszüntetésével. A költségvetési bevételek növeléséhez vezető legjobb út a korrekt behajtás és a kivételek megszüntetése” – mondta a Román Nemzeti Bank (BNR) szakértője.

Az elmúlt időszakban a jelenleg regnáló kormánykoalíción belül is felvetődött az adóreform szükségessége, mivel a költségvetés forráshiánnyal küzd. Van olyan párt, amely köti az ebet a karóhoz, hogy Romániában egykulcsos adórendszer van, és egyelőre marad is, ez azonban nem felel meg a valóságnak. „Az egykulcsos rendszer tulajdonképpen nem egykulcsos. Amikor bevezették, mindenhol 16 százalék volt. Most más adókulcs van a bérekre, más az osztalékra, más a bérleti díjakra, más a mikrovállalkozásokra. A 16 százalékból lett 1, 5 10 és 16 százalék. Különböző adókulcsok vannak, de ez mégsem progresszív rendszer. Progresszív adózás 20 éve nincs” – mondja Alex Milcev, az EY adótanácsadó cég vezető munkatársa.