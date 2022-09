Kwasi Kwarteng brit pénzügyminiszter pénteken mutatta be a kormány részletes terveit az adócsökkentésre és a gazdaságélénkítésre vonatkozóan. Ennek része, hogy csökkentik a béreket és a vállalatokat terhelő járulékokat, valamint az ingatlanvásárlásra kivetett illetéket is. A londoni kormány megerősítette, hogy a következő hat hónap során 60 milliárd font (25 000 milliárd forint) értékben támogatja a háztartásokat és a vállalkozásokat a növekvő energiaszámlák miatt – számolt be a Bloomberg.

„Megígértük, hogy a növekedést helyezzük előtérbe” – mondta Kwarteng pénteken a londoni parlamentben, hozzátéve hogy új megközelítést alkalmaztak az előző kormányokhoz képest. Lizz Truss kormánya új fokozatba kapcsolná az Egyesült Királyságot.

Az intézkedések célja a Bank of England szerint már megkezdődött recesszió megelőzése, valamint a termelékenység növelése, amely gyengébb a G7 csoport többi országáénál. Közgazdászok attól tartanak, hogy a csomag megfizethetetlen, és valutaválságot fog kiváltani az Egyesült Királyságban, mivel a befektetők rájönnek, hogy az államkincstár adósságterhe tovább fog nőni. Az ország helyzetén már a mostani válság előtt sokat rontott a koronavírus-járvány és a brexit is.

A csomag a következő elemekből áll: